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Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı - Son Dakika

Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı

28.12.2021 14:46
Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik marketlerinde bugünden itibaren 320 üründe yüzde 23-42 oranında indirime gidildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik marketlerinde bugünden itibaren 320 üründe yüzde 23-42 oranında indirime gidildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, marketlerde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Esenlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü'den bilgi aldı.

Esenlik marketlerinin Malatya ile özdeşleştiğini ve Malatya'nın öz malı olduğunu ifade eden Gürkan, bu marketlerin 40 şubeyle kentin her köşesinde insanlara hizmet sunduğunu belirtti.

Gürkan, şunları kaydetti:

"Malatyalının güvenini kazanmış olan Esenlik şirketi ve mağazaları, bugün Malatya'daki özellikle gıda pazarıyla ilgili yüzde 55'e yakın piyasayı kontrol etmektedir. Esenliğin amacı, Malatya'da diğer marketlerle birlikte bakkallarda fiyat istikrarının temin edilmesidir. Esenlik bu görevini bihakkın en güzel şekliyle ifa etmektedir. Fiyatların aşırı yükselmemesi noktasında ve fiyat istikrarının temin edilmesi noktasında halkımızın ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerinin sunulması için önceden alınan tedbirler sayesinde Malatya'da hiçbir ürünün sıkıntısı çekilmeden hemşehrilerimize en güzel şekilde sunumu gerçekleştirildi. Bunun yanında 320 kalem ürünümüzde yaklaşık yüzde 23 ile yüzde 42 oranında indirimler gerçekleştirilecektir."

Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı
Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı
Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı
Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı
Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı

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Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Aralık, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Malatya'da belediyenin marketlerinde 320 kalem üründe indirim yapıldı - Son Dakika
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