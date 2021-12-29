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Esenlik marketlerinde 320 kalem üründe indirimler başladı - Son Dakika

Esenlik marketlerinde 320 kalem üründe indirimler başladı

29.12.2021 00:57
Esenlik marketlerinde 320 kalem üründe indirimler başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik Marketlerinde, 28 Aralık Salı gününden itibaren 320 üründe yüzde 23 ile yüzde 42 oranında indirim uygulaması başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik Marketlerinde, 28 Aralık Salı gününden itibaren 320 üründe yüzde 23 ile yüzde 42 oranında indirim uygulaması başladı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Esenlik Marketlerinin amacının Malatya'da fiyat istikrarının temin edilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Döviz kurundaki dalgalanmaların sonrasında yakalanan fiyat istikrarının ardından Malatya'da lokomotif görevi yapan Esenlik Marketleri fiyatların uygun seviyelerde kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların özellikle gıda sektöründe uygun fiyatlara ürün almalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarla birlikte uygulanan indirimlere yeni kampanyalar ekleyen Esenlik Marketleri, 320 üründe yüzde 23 ile yüzde 42 oranında indirim uygulamasını başlattı.

Yapılan indirim uygulamasıyla ilgili bilgiler veren Esenlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, "Esenlik Marketleri olarak Malatyalı hemşerilerimize uygun fiyata hiçbir ürünün yokluğunu yaşatmadan hizmet sunmak istiyoruz. Bilindiği gibi döviz fiyatlarının artması nedeniyle piyasada bir dengesizlik oluştu. Anormal fiyat artışları oluştu. Bazı ürünlerde tedarik edememe sıkıntıları baş göstermişti. Esenlik Marketleri olarak hiçbir üründe vatandaşımıza sıkıntı yaşatmadık. Hangi ürün gerekiyorsa onun tedarikini öncesinden yaptık. Her hafta indirim uygulamaları yapıyoruz. Esenlik Marketleri olarak 320 üründe tekrardan ciddi bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

Esenlik Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Ömür Yoldaş ise "Esenlik Marketleri olarak özellikle son üç-dört ay içerisindeki hızlı fiyat yükselişine rağmen Malatya bölgesinde Esenlik Market olmasaydı üç ay içerisinde 5 litre yağ 200 liraya alınacaktı. Yaklaşık 180-190 lira maliyetlere çıkan yağın marketlerimiz sayesinde 125-130 bandında kalması kar amacı gözetmeksizin tamamen tüketiciye yönelik kampanyalarla bu pozisyonları yakaladık. Buradaki asıl amacımız kardan ziyade tüketici noktasında Malatya bölgesindeki diğer yerel marketlerle beraber toplumun her kesimine kucak açabilecek, her türlü ihtiyacını en asgari fiyatta en kaliteli ürünü sunmak amacıyla pozisyon almış durumdayız. Son zamanlarda doların aşağı yönlü gelmesi ile birlikte mevcut kampanyalarımıza ek olarak da 320 üründe yeni bir kampanya başlatıyoruz. Bu süreklilik arz edecek. Üretici firmalarında bu pozisyonda yer alması lazım. Almış olduğumuz ürünleri minimum karla tüketiciye sunmaktayız. Üretici pozisyonunda değiliz" ifadelerini kullandı.

Esenlik Marketlerinin Malatya ile özdeşleştiğini ve Malatya'nın kendi öz malı olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Esenlik 40 şubesiyle Malatya'nın her köşesinde Malatya insanımıza, hemşerilerimize hizmet üretmekte, hizmet sunmaktadır. Malatyalının güvenini kazanmış olan Esenlik Şirketi ve Mağazaları bugün Malatya'daki özellikle gıda pazarıyla ilgili yüzde 55'e yakın piyasayı kontrol etmektedir. Buda Malatya için önemli bir hadise. Esenliğin amacı, Malatya'da diğer marketlerle birlikte bakkallarda fiyat istikrarının temin edilmesidir. Esenlik bu görevini bihakkın en güzel şekliyle ifa etmektedir. Fiyatların aşırı yükselmemesi noktasında ve fiyat istikrarının temin edilmesi noktasında halkımızın ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerinin sunulması için önceden alınan tedbirler sayesinde Malatya'da hiçbir ürünün sıkıntısı çekilmeden hemşerilerimize en güzel şekilde sunumu gerçekleştirildi. Özellikle geçiş süreciyle birlikte Esenlik Marketler görevlerini hakikaten güzel ifa ettiler. Bu süreç içerisinde 320 temel gıda ürününde büyük bir indirimi vatandaşımızın hizmetine sunulacak. 320 kalem ürünümüzde yaklaşık yüzde 23 ile yüzde 42 oranında indirimler gerçekleştirilecektir. Esenlik şirketimiz Malatya insanımızın öz malıdır. Hemşerilerimizin kendi öz malına göstermiş olduğu ilgi alakaya teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin bu ilgi ve alakasına karşılık olarak Esenlik Şirketinin bu jesti yapması gerekiyordu. Yapmış olduğumuz istişareler neticesinde kar elde etmeden vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu temel gıda maddelerinin 320 kaleminde indirim yaparak Malatyalı insanımızın Esenlik Marketlere olan güvenini teyit etme anlamında böyle bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın Malatya'mıza, Esenlik Şirketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İnidirimli ürünleri bizzat inceledi

Gürkan, 320 kalemde yapılan indirimli ürünleri market içerisinde gezerek inceledi. Başkan Gürkan ayrıca Esenlik Marketlerinin yerel üreticiyi ve yerel çiftçiyi destekleme noktasında da güzel görevler ifa ettiğini belirtti. Başkan Gürkan, Malatya'da üretilen doğal ürünlerin üreticilerden alınarak Esenlik Marketlerinin raflarında bulunması ve müşterilere sunulmasının üreticiyi desteklemekle birlikte vatandaşlara daha ucuz ve kaliteli ürünlerin sunulması anlamında önemli olduğunu söyledi. - MALATYA

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Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Aralık, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esenlik marketlerinde 320 kalem üründe indirimler başladı - Son Dakika Ekonomi


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