EşitBiz Projesiyle 1.974 Öğretmene Eğitim Verildi - Son Dakika
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Ekonomi

EşitBiz Projesiyle 1.974 Öğretmene Eğitim Verildi

EşitBiz Projesiyle 1.974 Öğretmene Eğitim Verildi

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve Garanti BBVA iş birliğiyle hayata geçen EşitBiz Projesi kapsamında 2022 yılından bugüne kadar 1.974 öğretmene toplam 34.470 saat eğitim verildi ve 30.828 öğrenciye ulaşıldı. Proje, küçük yaş gruplarıyla çalışan öğretmenlere erişmeyi hedefliyor. Ayrıca, proje kapsamında düzenlenen konferansta eğitimciler, uzmanlar ve öğretmenler bir araya geldi. Etkinlikte toplumsal rollerin eşitliği merkeze alındı ve katılımcılar arasında deneyim paylaşımı yapıldı.

03.06.2024 10:25
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Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve kurucusu Garanti BBVA'nın iş birliğiyle 2022'de hayata geçen EşitBiz Projesi kapsamında 2022 yılının Ocak ayından bugüne kadar 1.974 öğretmene toplam 34 bin 470 saat eğitim verildi ve öğretmenler aracılığıyla 30 bin 828 öğrenciye ulaşıldı.

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve kurucusu Garanti BBVA'nın iş birliğiyle 2022'de hayata geçen EşitBiz Projesi küçük yaş gruplarıyla çalışan öğretmenlere erişiyor. Proje kapsamında 2022 yılının Ocak ayından bugüne kadar 1.974 öğretmene toplam 34 bin 470 saat eğitim verildi ve öğretmenler aracılığıyla 30 bin 828 öğrenciye ulaşıldı.

EşitBiz Projesi kapsamında düzenlenen yüz yüze eğitimlere ek olarak bu yıl öğretmenlere ve konuya ilgi duyan herkese ilham verecek bir konferans gerçekleştirildi. Toplumsal rollerin eşitliğini merkeze alan "EşitBiz: İlham Veren Buluşma" isimli konferansta eğitimciler, uzmanlar ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden EşitBiz'e katılmış öğretmenler konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu ile ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy yaptı. Ardından Gökçe "ÇeÇe" Gürçay'ın beden perküsyonu atölyesiyle eğlenceli vakit geçiren katılımcılar Olcayto Ezgin'in "Çeşitli ve Kapsayıcı Eğitim ile Eşitliğe Ulaşmak" başlıklı sunumunu dinledi; toplumsal rollerin eşitliği çerçevesindeki kavramları günlük hayattan örneklerle somutlaştırma fırsatı buldu. Etkinlik, öğretmenlerin yakından takip ettiği Prof. Dr İsmihan Zeliha Artan'ın "İpek Kızım Aslan Oğlum Sınıfta" ve Prof. Dr Belma Tuğrul'un "Ayna Ayna Söyle Bana" başlıklı oturumlarının yanı sıra hediye çekilişleriyle tamamlandı. Konferans boyunca katılımcılar kendi aralarında da eşit bir gelecek için hem sınıf ortamında hem de günlük hayatlarında yapabileceklerini değerlendirdi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu "Garanti BBVA olarak toplumsal rollerin eşitliği konusunda çalışanlarımız, paydaşlarımız için olduğu kadar toplumsal boyutta sosyal etki oluşturmayı ve konuyu gündemde tutmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. EşitBiz projemiz de bu sorumluluğun bir parçası. Toplumsal rollerin eşitliğini yaşamın doğal bir parçası haline getirmek ancak küçük yaşlarda farkındalık oluşturmakla mümkün olabilir. Bunu sağlayacak olan kişiler ise aileler ve öğretmenler. Biz de ÖRAV'la beraber bu sorumluluğumuz çerçevesinde öğretmenlere ulaşıyoruz. EşitBiz, ülkemizde eşitlikçi bir hayat oluşturabilmemiz için yürüttüğümüz en sürdürülebilir ve uzun vadede etkisini en fazla göreceğimiz çalışmalardan biri. ÖRAV ekibine projemizin etki alanını her geçen yıl genişlettikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy "Kurucumuz ve daimi destekçimiz Garanti BBVA ile 2022 başında hayata geçirdiğimiz EşitBiz Projesi kapsamında, okul öncesi ve ilkokul eğitiminde görev alan öğretmenlerin öğrencilerinin sosyal gelişimini destekleyen unsurları kavramsal düzeyde tanımalarını, toplumsal rollerin küçük yaşlardan itibaren sosyal gelişimi nasıl etkilediğini fark etmelerini ve eğitim öğretim materyalleri ile sınıf içi düzenlerini bu farkındalıkla değiştirmelerini hedefliyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza büyük bir motivasyonla devam edeceğiz" dedi.

Eğitimciler için özel olarak düzenlenen konferansta meslektaşlar arası deneyim paylaşımı da yapıldı

Katılımcılar kendileri için özel olarak hazırlanan ve deneyim paylaşımına imkan sunan etkinliğin mesleki ve kişisel boyutta çok yararlı olduğunu ifade ettiler. Eşitliğin toplumsal refaha ve huzura, bireylerin potansiyellerini gerçekleştirebilmesine ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sunmasını gündeme taşıdılar.

Etkinliğe katılan eğitimcilerin vurguladığı bir başka konu da kurumların bu eşitlik anlayışının çocukluk yaşlarından itibaren benimsendiğini bilerek konuyu önceliklendirmelerinin ne kadar kritik olduğu ve yine kurumların bu alanda verdiği desteklerin sürdürülebilir bir gelecek için atılan en önemli adımlardan olmasıydı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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