Eski BOTAŞ Genel Müdürü Yardım, sınır aşılırsa fatura en az yüzde 50 artacak dedi - Son Dakika
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Eski BOTAŞ Genel Müdürü Yardım, sınır aşılırsa fatura en az yüzde 50 artacak dedi

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Eski BOTAŞ Genel Müdürü Yardım, sınır aşılırsa fatura en az yüzde 50 artacak dedi
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Doğal gazda nisan ayında geçilen kademeli tarifede aylık tüketim sınırı aşılırsa fatura en az yüzde 50 artacak. Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, tüketimin ölçülüp sınırın geçilmemesi uyarısında bulundu; Ankara'da Kademe-2 aboneleri metreküp başına 26,20 TL ödeyecek.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Soğukların bastırmasıyla birlikte konutlarda kombiler, merkezi ısıtma sistemi bulunan sitelerde kazanlar yanmaya başladı. Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, doğal gazda nisan ayında kademeli tarifeye geçildiğine dikkati çekerek, abonelerin aylık tüketim için belirlenen sınırı aşmaları durumunda, en az yüzde 50 daha fazla fatura ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Yardım, "Vatandaşın ve apartman yöneticisinin günlük tüketim limitini takip etmesi önemli. Buna göre tüketimlerini aylık ve haftalık ölçsün. Bu sınırı geçmesin. Yoksa çok yüksek bir fatura ile karşı karşıya kalabilirler" dedi.

Türkiye, nisan ayında doğal gazda kademeli tarifeye geçti. Uygulama kapsamında, her il için aylık bazda ayrı ayrı tüketim sınırları belirleniyor. Aylık miktarlar, gerek BOTAŞ'ın gerekse doğal gaz dağıtım şirketlerinin internet sitelerinde duyuruluyor.

Uygulama gereğince konut abonelerinin tüketim miktarları, Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her bir kademe için, farklı doğal gaz tarifesi belirlendi.

KADEMELER ARASINDA DEV FİYAT FARKI

BOTAŞ'ın, Kademe-1 satış fiyatı her bin metreküp için 10 bin 625 TL, Kademe-2 satış fiyatı da 18 bin TL olarak belirlendi. Bu tutarlara, vergiler ve diğer paylar ekleniyor. Abonenin her bir metreküp için ödeyeceği net miktar belirleniyor.

Başkent Ankara'da, vergiler ve sistem kullanım bedeli (dağıtım şirketinin tahsil ettiği) (SKB) dahil tükettikleri her metreküp gaz için kademe-1 kapsamında yer alan konut aboneleri 17,35 TL, Kademe-2'de yer alan aboneler de 26,20 TL ödeyecek.

Diğer illerde de bu düzeye yakın tutarlar söz konusu olacak.

Konut abonelerinin yüzde 12'sinin uygulamadan etkileneceği açıklandı. Ancak, kış mevsiminin en sert olduğu aylarda çok daha fazla sayıda abonenin, yüklü miktarda gaz faturasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

UZMANINDAN ERKEN UYARI

Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, abonelerin aylık tüketim için belirlenen sınırı aşmaları durumunda çok yüklü, katlanmış fatura ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Yardım, "Vatandaşın ve apartman yöneticisinin günlük tüketim limitini takip etmesi önemli. Buna göre tüketimlerini aylık ve haftalık ölçsün. Bu sınırı geçmesin. Yoksa çok yüksek bir fatura ile karşı karşıya kalabilirler" dedi.

Yardım, günlük tüketim limitinin geçilmesi durumunda hemen önlem alınmasını önererek, "Tüketim limiti aşılıyorsa hemen ısınma alışkanlığı değiştirilmeli ve ev sıcaklığı bir iki derece düşürülmeli. Bazı günler çok az tüketim varsa o ay o kadar daha fazla gaz tüketebilir" diye konuştu.

FATURA EN AZ YÜZDE 50 KABARACAK

Yardım, Başkent Ankara'da, vergiler ve sistem kullanım bedeli dahil bir metreküp gazın kademe-1 konut aboneleri 17,35 TL, Kademe-2'de yer alan aboneler için 26,20 TL olduğunu anımsatarak, Kademe-2'den gaz tüketen abonelerin Kademe-1'e göre en az yüzde 50 daha fazla fatura ödeyeceğini vurguladı.

Yardım, "Kademe-1'de belli bir sübvansiyon var. Kademe-2'de de sübvansiyon söz konusu ancak son derece sınırlı. Bu da doğal olarak faturaya yansıyacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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