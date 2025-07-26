Eski TCMB Başkanı Süreyya Serdengeçti Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

Eski TCMB Başkanı Süreyya Serdengeçti Hayatını Kaybetti

26.07.2025 22:21
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73 yaşındaki Süreyya Serdengeçti, 2001-2006 yılları arasında TCMB Başkanlığı yapmıştı.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Süreyya Serdengeçti (73) hayatını kaybetti.

Merkez Bankasında 1980 yılında göreve başlayan Serdengeçti, 2001-2006 yıllarında TCMB Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

TCMB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "2001-2006 yıllarında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Sayın Süreyya Serdengeçti'nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Süreyya Serdengeçti kimdir?

İstanbul'da 1952 yılında doğan Süreyya Serdengeçti, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da Mahmutpaşa İlkokulu ve Galatasaray Lisesi'nde sürdürdü. 1979'da ODTÜ İktisat Bölümünü bitiren Serdengeçti, 1980'de TCMB Dış Borç Erteleme Bölümü'nde göreve başladı.

1982'den itibaren Döviz İşlemleri Müdürlüğünde görev alan Serdengeçti, 1984-1986 yıllarında ABD Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Yurda dönüşte Merkez Bankasında döviz rezervlerinin yönetiminde çalışmaya devam eden Serdengeçti, 1990'da Döviz İşlemleri Müdürü, 1992'de Açık Piyasa İşlemleri Müdürü oldu. 1994'te Genel Sekreter Yardımcısı olarak basın sözcülüğü görevine getirildi. Aynı yıl Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığına atanan Serdengeçti, ödemeler dengesi ile uluslararası kuruluşlar alanında çalıştı.

Mayıs 1996'da Piyasalar Genel Müdürü olan Serdengeçti, uluslararası rezerv yönetimi, döviz kuru ve müdahaleleri, bankalararası para piyasası, açık piyasa işlemleri ve Hazine ihalelerinden sorumlu oldu.

Ocak 1998'den itibaren Piyasalar Genel Müdürlüğünün yanı sıra "Krediler, Bilgi İşlem ve İstatistik Genel Müdürlüklerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı" görevini yürüten Serdengeçti, 14 Mart 2001'de Merkez Bankası Başkanlığına atandı. Başkanlığı 14 Mart 2006'da dolan Serdengeçti, görevini Durmuş Yılmaz'a devretti.

İngilizce ve Fransızca bilen Serdengeçti, 2006 yılından beri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders veriyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Eski TCMB Başkanı Süreyya Serdengeçti Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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