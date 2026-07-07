Eskişehir'de Borçlulara Tecil İmkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Borçlulara Tecil İmkanı

07.07.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK, borcu olan işveren ve Bağ-Kur'luları yeni tecil ve taksitlendirme imkanlarından faydalanmaya çağırdı.

Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, kurumumuza borcu bulunan işverenler ve Bağ-Kur sigortalılarının, yeni belirlenen tecil ve taksitlendirme imkanlarından faydalanması çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Sosyal Güvenlik İl Müdürü İbrahim Kısa, 4 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun yayımlanan 48 inci maddesi kapsamındaki tecil süresinin azami 36 aydan 72 aya çıkarıldığı ve teminatsız tecil tutarının da 10 milyon TL olarak yeniden belirlendiği belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da, Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faizinin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulanmasına karar verildiği ifade eden İbrahim Kısa, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, sigortalı çalıştıran işverenlerimiz ile Bağ-Kur sigortalılarımız statülerinden kaynaklanan 2026 yılı Haziran öncesi dönemlere ilişkin sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı yıllık yüzde 29 tecil faizi ile 72 aya kadar tecil edilebilecektir. Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunacak borçlularımızın Sosyal Güvenlik Merkezlerimize bizzat ya da posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kurumumuza borcu bulunan tüm işverenlerimiz ve Bağ-Kur sigortalılarımız tecil ve taksitlendirme işlemlerini gerçekleştirmeleri ve taksitlerini düzenli ödemeleri halinde, icra takip işlemleri durdurulup kendilerine sunulan teşvik imkanlarından yararlanmaya devam edeceklerdir. Tecil faiz avantajlarından yararlanmak için kurumumuza borcu bulunan tüm işverenlerimiz ve Bağ-Kur sigortalılarımızın son güne kalmadan bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Merkezlerimize başvurularını gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Eskişehir, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Borçlulara Tecil İmkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Bu köyde çıkmaz sokak yok Adeta cetvelle çizilmiş gibi Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Şile’de akıntıya kapılan 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor Şile'de akıntıya kapılan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor
Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can’dan acı haber Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Kabus gibi Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

12:21
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
11:58
NATO Zirvesi çok hızlı başladı Türkiye’den 350 milyon dolarlık imza
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
11:19
NATO Zirvesi’nde Japon Bakan’ı şaşırtan detay Bakın neye benzetti
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti
11:19
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
11:10
NATO’dan art arda dev adımlar Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 12:53:42. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Borçlulara Tecil İmkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.