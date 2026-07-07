Eskişehir'de Borçlulara Tecil İmkanı

Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, kurumumuza borcu bulunan işverenler ve Bağ-Kur sigortalılarının, yeni belirlenen tecil ve taksitlendirme imkanlarından faydalanması çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Sosyal Güvenlik İl Müdürü İbrahim Kısa, 4 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun yayımlanan 48 inci maddesi kapsamındaki tecil süresinin azami 36 aydan 72 aya çıkarıldığı ve teminatsız tecil tutarının da 10 milyon TL olarak yeniden belirlendiği belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da, Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faizinin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulanmasına karar verildiği ifade eden İbrahim Kısa, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, sigortalı çalıştıran işverenlerimiz ile Bağ-Kur sigortalılarımız statülerinden kaynaklanan 2026 yılı Haziran öncesi dönemlere ilişkin sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı yıllık yüzde 29 tecil faizi ile 72 aya kadar tecil edilebilecektir. Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunacak borçlularımızın Sosyal Güvenlik Merkezlerimize bizzat ya da posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kurumumuza borcu bulunan tüm işverenlerimiz ve Bağ-Kur sigortalılarımız tecil ve taksitlendirme işlemlerini gerçekleştirmeleri ve taksitlerini düzenli ödemeleri halinde, icra takip işlemleri durdurulup kendilerine sunulan teşvik imkanlarından yararlanmaya devam edeceklerdir. Tecil faiz avantajlarından yararlanmak için kurumumuza borcu bulunan tüm işverenlerimiz ve Bağ-Kur sigortalılarımızın son güne kalmadan bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Merkezlerimize başvurularını gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir." - ESKİŞEHİR