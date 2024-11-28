Eskişehir'de Dış Ticaret Artışı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ekim ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2024 Ekim ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 15,4 artarak 148 milyon 840 bin dolar, ithalat yüzde 4,9 artarak 2024 Ekim ayında 114 milyon 270 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,1 arttı, ithalat değişmedi. - ESKİŞEHİR