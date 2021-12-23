Eskişehir'de hayatını kaybeden iş insanı Barış Özaydemir son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'in sanayi kuruluşlarından Endel Şirketler Grubu Yapı Malzemeleri Grubu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barış Özaydemir hayatını kaybetti.
İş insanı Özaydemir'in cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki işlemlerinin ardından Vişnelik Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camisinde kılınan namazın ardından Eskişehir- Seyitgazi kara yolunda bulunan Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Özaydemir'in ailesinin yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA
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