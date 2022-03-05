Eskişehir'de inşaat çalışmaları başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de inşaat çalışmaları başladı

05.03.2022 16:07
Eskişehir'de inşaat çalışmaları başladı

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının az da olsa artması ve yaz aylarına kısa süre kalması nedeniyle inşaat hazırlıkları başladı.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının az da olsa artması ve yaz aylarına kısa süre kalması nedeniyle inşaat hazırlıkları başladı.

İlkbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte Eskişehir'in farklı bölgelerinde inşaat hazırlıkları başladı. Yaz aylarına kısa süre kalması ve hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte inşaat çalışmaları yapan Eskişehirli müteahhitler, bir an önce hazırlıkları tamamlayarak vatandaşların evlerine kavuşmasını hedefliyor. Mevsim koşullarının kaba inşaat için uygun olduğunu belirten müteahhitler, gerekli tedbir ve önlemleri alarak çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de inşaat çalışmaları başladı
Eskişehir'de inşaat çalışmaları başladı
Eskişehir'de inşaat çalışmaları başladı

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Eskişehir, İlkbahar, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de inşaat çalışmaları başladı - Son Dakika


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