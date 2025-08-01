Eskişehir'de Kalabak Suyuna Zam Yapıldı

Eskişehir'de Kalabak suyuna zam yapıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde üretilen 12 litrelik damacana su ve dökme su tarifeleri, üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artışlar doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeye göre; 12 litrelik damacana suyun fiyatı KDV dahil 40,00 TL olarak belirlenmiştir. Alo Kalabak sistemi üzerinden kapıya teslim hizmetinde ise 1 adet 12 litrelik damacana suyun fiyatı KDV dahil 50,00 TL olarak uygulanacaktır." denildi. - ESKİŞEHİR