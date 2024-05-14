Eskişehir'de Kırsal Kalkınma Yatırımları Başvuruları Değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eskişehir'de Kırsal Kalkınma Yatırımları Başvuruları Değerlendirildi

Eskişehir\'de Kırsal Kalkınma Yatırımları Başvuruları Değerlendirildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, 2023-2024 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuruları değerlendirildi. Program kapsamında Eskişehir'e 201 başvuru yapıldığı ve toplamda 159 milyon TL hibe tutarı öngörüldüğü belirtildi. Eskişehir, Türkiye genelinde başvuran yatırımcı sayısı, alt yapı yatırımları başvuru sayısı ve bütçe tutarı bakımından önemli bir konumda yer aldı.

14.05.2024 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 2023-2024 yılı başvuruları düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Söz konusu KKYDP 15. Etap Yatırım Başvuruları Değerlendirme Toplantısı Vali Yardımcısı Ali Çetin başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Yunus Deniz, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Murat Eren katıldı. Tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sunan ilgili yatırım programı kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, kırsal bölgelerde gelir seviyesini artırarak refah düzeyini yükseltmek ve bu vesileyle kırsal alanda yaşamı sürdürülebilir kılmayı hedeflendiği aktarıldı. Beşer yıllık 4 dönem halinde 16 etapta uygulanan yatırım programı kapsamında Eskişehir'de 2006-2023 yılları arasında proje tutarı toplamda 264 Milyon TL olan bin 70 proje uygulanırken ve 124 milyon TL tutarında hibe ödemesi yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Gerçekleştirilen bu ekonomik yatırım projeleri ile Eskişehir'de 2 bin 810 kişiye istihdam sağlandı. Eskişehir'de 2023-2024 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ise 190 altyapı projesi, 11 ekonomik yatırım projesi olmak üzere toplamda hibe tutarının 159 milyon TL olacağı öngörülen 201 başvuru yapıldığı aktarıldı.

Eskişehir yapılan bu hibe başvuruları ile Türkiye genelinde programa başvuran yatırımcı sayısı bakımından 6. sırada, alt yapı yatırımları kapsamında başvuran yatırımcı sayısında 5. sırada, alt yapı yatırımları bütçe tutarı miktarında ise 3. sırada yer aldı. Eskişehir'de bu sonuçla yakın tarihte açıklanması beklenen 15. Etap yatırım programından sağlanacak hibe miktarından yine aslan payını alacağı öngörüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, Eskişehir, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Kırsal Kalkınma Yatırımları Başvuruları Değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:43:53. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kırsal Kalkınma Yatırımları Başvuruları Değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement