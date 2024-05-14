Eskişehir\'de Kırsal Kalkınma Yatırımları Başvuruları Değerlendirildi

Ekonomi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 2023-2024 yılı başvuruları düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Söz konusu KKYDP 15. Etap Yatırım Başvuruları Değerlendirme Toplantısı Vali Yardımcısı Ali Çetin başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Yunus Deniz, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Murat Eren katıldı. Tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sunan ilgili yatırım programı kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, kırsal bölgelerde gelir seviyesini artırarak refah düzeyini yükseltmek ve bu vesileyle kırsal alanda yaşamı sürdürülebilir kılmayı hedeflendiği aktarıldı. Beşer yıllık 4 dönem halinde 16 etapta uygulanan yatırım programı kapsamında Eskişehir'de 2006-2023 yılları arasında proje tutarı toplamda 264 Milyon TL olan bin 70 proje uygulanırken ve 124 milyon TL tutarında hibe ödemesi yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Gerçekleştirilen bu ekonomik yatırım projeleri ile Eskişehir'de 2 bin 810 kişiye istihdam sağlandı. Eskişehir'de 2023-2024 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ise 190 altyapı projesi, 11 ekonomik yatırım projesi olmak üzere toplamda hibe tutarının 159 milyon TL olacağı öngörülen 201 başvuru yapıldığı aktarıldı.

Eskişehir yapılan bu hibe başvuruları ile Türkiye genelinde programa başvuran yatırımcı sayısı bakımından 6. sırada, alt yapı yatırımları kapsamında başvuran yatırımcı sayısında 5. sırada, alt yapı yatırımları bütçe tutarı miktarında ise 3. sırada yer aldı. Eskişehir'de bu sonuçla yakın tarihte açıklanması beklenen 15. Etap yatırım programından sağlanacak hibe miktarından yine aslan payını alacağı öngörüldü. - ESKİŞEHİR