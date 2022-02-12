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Eskişehir'de konut satışları durma noktasına geldi - Son Dakika

Eskişehir'de konut satışları durma noktasına geldi

12.02.2022 10:40
Eskişehir'de konut satışları durma noktasına geldi

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, konut satışlarının adeta durma noktasına geldiğini belirterek, "Hem insanlar nasıl bir yatırım yapacaklarından emin değil, hem de konut kredilerinin faizleri çok yüksek" dedi.

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, konut satışlarının adeta durma noktasına geldiğini belirterek, "Hem insanlar nasıl bir yatırım yapacaklarından emin değil, hem de konut kredilerinin faizleri çok yüksek" dedi.

Aralık ayında yoğunluk yaşanan konut satışlarından ocak ayında eser yok. Aralık ayında adeta altın çağı yaşayan emlakçılar, şu günlerde satış yapamıyor. Gerek döviz ve altın piyasasının hareketliliği gerekse yüksek konut kredisi faizleri satışların düşmesinde en büyük etken rolleri oynuyor. Kış aylarında inşaat sektöründeki durgunlukla birlikte artan maliyetler, yaz aylarında yapılacak olan satışlar için de tedirginlik oluştururken emlakçıların yetkililerden tek beklentisi, konut kredilerinin düzenlenmesi yönünde oluyor.

"Konut kredilerinin faiz oranı alım yapacak vatandaşlara çok yüksek geliyor"

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik il genelindeki konut satışlarını etkileyen faktörleri anlattı. Aralık ayında yaşanan yoğun satışın ardından ocak ayında durma noktasına gelen konut satışlarında en büyük faktörün konut kredilerindeki faiz oranlarının olduğunu belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'de ocak ayı konut satışları çok durgun geçti. Bu durgunluk şubat başında da devam ediyor. Konut satışlarındaki durgunluğun asıl sebebi aralık ayındaki satış yoğunluğu oldu. Döviz ve altın fiyatlarının bir anda yükselmesiyle birçok kişi farklı yatırımlara yöneldi. Altınını ve dövizini bozduranların birçoğu konut yatırımına yöneldi. Oluşan yoğunlukla Aralık ayında adeta bir yıllık konut satışı yapıldı. Ocak ayına geldiğimizde ise çok fazla düşüş var. Konut satışları durma noktasına geldi. Hem insanlar nasıl bir yatırım yapacaklarından emin değil hem de konut kredilerinin faizleri çok yüksek. Konut kredilerinin faiz oranı alım yapacak vatandaşlara çok yüksek geliyor. Bu da satışları durduran etkenlerden birisi oldu. Devletimiz konut kredilerinde düzenleme yaparlarsa inşaat sektörü ayakta kalacaktır. Türkiye'de 550-600 kadar iş kolu olan inşaat sektörü, konut kredilerindeki faiz oranına karşı ayakta durmak için çaba gösteriyor." - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Aralık, konut, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de konut satışları durma noktasına geldi - Son Dakika Ekonomi


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