Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 26,8 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2026 Haziran ayında konut satışı, ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2026 Haziran ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 oranında arttı. TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2026 Haziran ayında, 2025 Haziran ayına göre yüzde 26,8 oranında artarak 2 bin 141 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2026 Haziran ayında konutların 878 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 263 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 141 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,6 oranında artarak 441 adet, diğer satışlar ise yüzde 19,7 oranında artarak bin 700 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 441 konutun 131 adedi ilk satış, 310 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2026 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 129 bin 979 oldu. - ESKİŞEHİR