Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 27,8 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 27,8 Azaldı

Eskişehir\'de Konut Satışları Yüzde 27,8 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de 2024 Nisan ayında konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 oranında azaldı. Eskişehir genelinde bin 100 adet konut satışı gerçekleşti. İpotekli satışlar yüzde 75,3 azalırken, diğer satışlar yüzde 0,5 arttı.

17.05.2024 15:38
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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayınladığı verilere göre, Eskişehir'de 2024 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre Eskişehir'de 2024 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 oranında azaldı. TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2024 Nisan ayında, 2023 Nisan ayına göre yüzde 27,8 oranında azalarak bin 100 adet oldu. Eskişehir'de konut satışlarında 2024 Nisan ayında konutların 371 adedi ilk defa, 729 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

TÜİK'ten aktarılan bilgiye göre Eskişehir'de satışı yapılan bin 100 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,3 oranında azalarak 141 adet, diğer satışlar ise yüzde 0,5 oranında artarak 959 adet olarak gerçekleşti. Açıklanan verilere göre, Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 141 konutun 42 adedi ilk satış, 99 adedi ise ikinci el satış oldu. Türkiye genelinde konut satışları 2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 27,8 Azaldı - Son Dakika

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