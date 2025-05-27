Eskişehir\'de Kurban Hayvan Denetimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, jandarma personelleri ile birlikte Eskişehir Kurban Satış Hayvan Pazarı'nda denetim ve kontroller yaparak vatandaş ve satıcıları bilgilendirdi.

Çalışmalara, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Yurt, Tepebaşı İlçe Tarım Müdürü Zeki Sert ve görevli veteriner hekimler ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri katıldı. Hayvan pazarında Kurbanlık hayvan alışverişi yapan vatandaşlara ve satıcılara ülke hayvancılığının gelişmesi ve damızlık hayvan varlığımızın korunabilmesi için gebe ve damızlık dişi hayvanların kurbanlık olarak satışı, kesimi ve hayvan pazarına girişine müsaade edilmediği anlatıldı. Sadece dişi hayvanlar için bir veteriner hekimden alınacak 'damızlık vasfı bulunmadığına ve gebe olmadığına' dair raporun ibraz edilmesi halinde kurbanlık olarak satışına izin verildiği anlatılarak, kurban satış yeri denetim görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış hayvanların kurban olarak kesilemeyeceği, keçi ve koyun türü hayvanlarda ise bir yaşını bitirmiş olması gerektiği, ancak koyunlarda altı aylıktan sonrakilerin bir yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli olacağı konuları hatırlatıldı.

Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Tarım Cebimde" isimli mobil uygulama hazırlanarak kullanıma açılmış olup, söz konusu mobil uygulamadan küpe numarası girilerek hayvan bilgilerine kolaylıkla ulaşılabildiği belirtildi. Kurbanda kesilen hayvanların sistemden düşülebilmesi için pasaportlarının ve küpelerinin en geç 7 gün içerisinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize teslim edilmesi hususlarında uyarılar yapıldı.

Şube Müdürü Mehmet Yurt, yapmış olduğu açıklamada "Bayram öncesi olduğu gibi bayram süresi boyunca ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlerimiz ile İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince hayvan hareketlerinin kontrolü için yol kontrollerinin devam etmektedir. Vatandaşlarımızın karşılaşabilecekleri olumsuzluklara ve yaşayabilecekleri sıkıntılara karşı bayram süresince de hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR