Eskişehir'de 'Meyve Üreticileri Birliği' kuruluyor - Son Dakika
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Eskişehir'de 'Meyve Üreticileri Birliği' kuruluyor

23.02.2022 11:46
Eskişehir'de 'Meyve Üreticileri Birliği' kuruluyor

Eskişehir'de kiraz üreticileri, Meyve Üreticileri Birliği ile bir çatı altında toplanacak.

Eskişehir'de kiraz üreticileri, Meyve Üreticileri Birliği ile bir çatı altında toplanacak.

Mihalıççık İlçesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç'ın katılımlarıyla meyve üreticilerinin bir araya geldikleri bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkan Vekili Yavuz Cebeci, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Zekeriya Ar, Mihalıççık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilal Tosun, Ziraat Odası Başkanı Alper Yerlice, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile üreticiler katıldı. Kaymakam Onur Aykaç toplantıda yaptığı konuşmada; İlçede Meyve Üreticileri Birliği kurma çalışmalarının başlatıldığını ifade ederek, kurulacak olan birliğin üreticilere hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Kurulacak olan üretici birliği ile başta kiraz olmak üzere meyvecilik konusunda araştırma çalışmaları yürütülmesi, rekabet gücünün arttırılması, markalaşma çalışmalarının yürütülmesi hedeflenirken, aynı zamanda aracısız toptan pazarlama imkanının oluşturulmasına da fırsat tanıyacak.

Öte yandan Mihalıççık İlçesinde 4 bin 660 dekar üretim alanında yıllık 7 bin 500 ton kiraz üretimi yapılmakta ve üretilen kirazın yaklaşık yüzde 90'ı ihraç ediliyor. Önümüzdeki 10 yılda İlçede kiraz üretimin 20 bin tonun üzerine çıkması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 'Meyve Üreticileri Birliği' kuruluyor

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Mihalıççık, Eskişehir, Hisarcık, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de 'Meyve Üreticileri Birliği' kuruluyor - Son Dakika


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