Eskişehir'de Safran Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'de Safran Festivali Düzenlendi

Eskişehir\'de Safran Festivali Düzenlendi

Eskişehir'de safran hasadı nedeniyle düzenlenen festivalde su tasarruflu tarım vurgulandı.

01.11.2024 17:16
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Eskişehir'de 112 dekarlık alanda ekimi yapılan safranın hasadı dolayısıyla festival düzenlendi.

Saffon-A firması tarafından Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde düzenlenen festivalde konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir'in safran üretiminde önde gelen illerden olduğunu vurguladı.

Küresel iklim değişikliğinin Türkiye'de de kısıtlamalar oluşturduğuna dikkati çeken Aksoy, özellikle su tüketiminin az olması nedeniyle safranın ilerleyen süreçte daha çok tercih edilen tarımsal üretim çeşidi olacağını anlattı.

Aksoy, Konya Ovası'ndaki obrukların Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde de görülmeye başlandığını anımsatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Bu bakımdan tarımsal üretim anlamında da suya az ihtiyaç duyan ürünlere yönelmemiz oldukça önemli. Bu boyutuyla da safran üretiminin hem su tüketimi bakımından hem de dekar başına elde edilen gelir bakımından da oldukça cazip olduğunu görüyoruz. Burada birçok yatırımcı bir araya gelerek bu iş birliğini ortaya koydu. Bu da oldukça kıymetli çünkü biz bir araya gelme ve ortak hareket etme noktasında eksiklikleri olan toplumlardan biriyiz. Bu yönü de oldukça takdir edilen güzel bir çalışma. Temennimiz bu tür birlikteliklerin daha yaygınlaşması, gelişmesi ve daha iyi bir noktaya taşınması. Özellikle yönetim kurulundaki arkadaşlarımız da ifade etti yeter ki üretelim, ihracatta hiçbir sorun yok. İç piyasada ihtiyaç duyulan noktalarda talebi karşılamakta zorlanmalar var. Bu bakımdan bu başlangıç belki bu festivalimiz bu hasat günümüz bizler için de bundan sonraki yatırımlara da fırsat yaratacak bir çalışma olacaktır."

Mısıra göre daha çok kazandırıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş de safran bitkisinin Anadolu'da geçmişten beri var olduğunu belirterek, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde tarımsal testlerin yapıldığını söyledi.

Safranın birçok işlevinin olduğunu anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

"Safranın yalnızca çiçeklerinin içerisindeki dişi organları, kırmızı renkli olanları, pahalı olmakla kalmıyor, yaprakları yine reçel olarak tüketilebiliyor ve aynı zamanda yumru üretimiyle, soğan üretimiyle de safran tarlasından bizim kuruda asla elde edebileceğimiz bir gelir seviyesinde çiftçilerimiz gelir elde edebilecek bir seviyeye geliyor. Şu an Eskişehir Ovası'nda çok büyük bir şekilde mısır ekimi var ve çok su tüketiyor. Bunun yerine daha az su tüketen safranımızı uzun yıllar tarlamızda kalacak şekilde ekebiliriz. Üretim ve karlılık anlamında dekara 5-10 bin lira mısırdan kazanmak yerine aynı tarladan 60-80 bin lira safrandan kazanmak su kısıtımızın olduğu bugünlerde çok daha önemli hale geliyor."

Saffon-A Genel Koordinatörü Egemen Temizsoy da dünyada safran pazarının oldukça geniş yer kapladığını belirterek, mevcut iklimin üretim yapmak için çok uygun olduğunu vurguladı.

Yaptıkları girişimin henüz okyanusta bir damla olduğunu ifade eden Temizsoy, "Sadece yurt içinden hasat sonrasında 200 kilogram siparişimiz var. Yani bu projeyi hep birlikte daha da bilinirliğini artırarak büyütmek istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy ve protokol üyeleri, tarlada üreticilerle bir araya gelerek safran hasadına katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hüseyin Aksoy, Festival, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Safran Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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