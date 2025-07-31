Eskişehir'de Tamir Ekonomisi ve Çevre Duyarlılığı - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'de Tamir Ekonomisi ve Çevre Duyarlılığı

Eskişehir\'de Tamir Ekonomisi ve Çevre Duyarlılığı
31.07.2025 09:31
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İsmail Demirkapı, arızalı cihazların tamirinin tasarruf ve çevre için faydalı olduğunu vurguladı.

Eskişehirli tamirci İsmail Demirkapı, arızalanan teknolojik cihazların hemen yenisiyle değiştirilmek yerine tamir edilerek yeniden kullanılmasının hem ekonomik açıdan tasarruf sağladığını hem de çevreye katkı sunduğunu vurguladı.

Dünya genelinde yaşanan ham madde ve silikon sıkıntısı, özellikle elektronik sektöründe yeni ürünlerin maliyetlerini artırdığını belirten Eskişehir'de bilgisayar tamirciliği yapan İsmail Demirkapı bu konuda vatandaşların bilinçli hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Demirkapı, tamir edilen cihazların hem bireysel bütçeye katkı sağladığını hem de elektronik atıkların azalmasıyla doğanın korunmasına yardımcı olduğunu belirtti.

"Bozulan cihaz çöpe gitmesin, tamirle ömrü uzasın"

Bilgisayar ve teknolojik cihazlarda ekran ya da klavye gibi parça arızaları nedeniyle ürünlerin çöpe atıldığını belirten Demirkapı, "5-6 yıllık bir notebook ekran kırıldı diye atılmamalı. Panel değişimiyle cihaz yıllarca kullanılabilir. Böylece hem cebinizden 15-16 bin lira eksilmez hem de milli servet korunur. Ayrıca her yeni cihazda plastik, silikon gibi hammaddeler kullanılıyor. Mevcut cihazı onarmak hem atığı azaltır hem de üretim için gereken kaynak kullanımını düşürür" şeklinde konuştu.

"Tabletlerde uzman görüşü gerekli"

Tabletlerde ise tamirin her zaman mantıklı olmadığını söyleyen Demirkapı, "Bazı eski tabletler yeni yazılımları desteklemiyor. O yüzden tamir edilse bile verim alınamayabilir. Bu tür kararları mutlaka ehil bir teknik servisle birlikte değerlendirmek gerekiyor" dedi.

"Masraflar ürüne göre değişiyor, tasarruf büyük"

Tamir masraflarının genellikle ürünün yüzde 10-20'si kadar olduğunu belirten Demirkapı, "20 bin TL'lik bir cihazın ekranı 3-4 bin TL'ye değiştirilebilir. Üstelik bu cihazın 5-6 yıl daha ömrü olur. Arızanın türüne göre değerlendirme yapıp ona göre karar verilmeli" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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