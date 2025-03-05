Eskişehir'de Tarım İşçi Ücretleri Üst Düzeyde - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'de Tarım İşçi Ücretleri Üst Düzeyde

Eskişehir\'de Tarım İşçi Ücretleri Üst Düzeyde

Eskişehir'de erkek tarım işçilerine aylık 29 bin 583 TL ödeme yapılıyor; bu, ülke ortalamasından yüksek.

05.03.2025 12:41
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Eskişehir'de sürekli erkek tarım işçilerine ödenen aylık ücretin, yurt geneli ortalamasının üstünde olduğu belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt genelinde erkek işçiler için aylık 27 bin 788 TL, Eskişehir'de ise 29 bin 583 TL ödendiğini açıkladı.

TÜİK, 'Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı, 2024' verilerini yayımladı. Paylaşılan verilere göre; yurt genelinde tarımsal işletmelerde 2024 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 84,2 artarak 943 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri yüzde 95,5 artarak 26 bin 259 TL oldu. Mevsimlik erkek işçi ücretleri 84,8 artış göstererek bin 7 TL'ye ulaşırken, kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 85,9 artış göstererek 890 TL'ye ulaştı. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretin erkek işçiler için yüzde 94,8 oranında artarak 27 bin 788 TL, kadın işçiler için ise yüzde 90,5 artarak 19 bin 328 TL olduğu belirtildi.

Eskişehir'de ise; mevsimlik erkek işçilerin günlük ücretleri ortalama 966 TL, kadınların da 785 TL oldu. Sürekli erkek işçilerin aylık ücretlerinin ise 29 bin 583 TL ile ülke ortalaması olan 27 bin 788 TL den yüksek olduğu ifade edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Tarım İşçi Ücretleri Üst Düzeyde - Son Dakika

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