Eskişehir\'de Teknoloji Zirvesi Düzenlendi

Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası'nın sanayide teknolojik çözümlerin ve iş dünyasındaki dönüşüm fırsatlarının değerlendirilmesi için düzenlediği 'Teknoloji Zirvesi' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Vodafone Business ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) iş birliğiyle düzenlenen Teknoloji Zirvesi, Eskişehir Sanayi Odası'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikte, iş dünyasının önde gelen temsilcileri bir araya gelerek teknolojik çözümleri ve iş dünyasındaki dönüşüm fırsatlarını ele aldı.

Teknolojinin gücü vurgulandı

Zirve, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Vodafone Business Büyük Müşteriler Satış Direktörü Demet Türüdü'nün açılış konuşmalarıyla başladı. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş konuşmasında, teknolojinin iş süreçlerine entegrasyonu ve sanayide oluşturduğu dönüşümün önemini vurguladı. Kesikbaş, "Bugün burada, dijitalleşmenin sanayi sektörüne sağladığı katkıları ele almak için bir aradayız. Endüstri 4.0 ile birlikte üretim süreçlerimizde verimliliği artıran, maliyetleri düşüren ve sürdürülebilirliği destekleyen teknolojiler hızla hayatımıza girdi. Biz de ESO olarak, dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu dönüşüm sürecinde hem sanayiciler hem de teknoloji geliştiriciler arasındaki iş birliğini güçlendirmek büyük önem taşıyor. Bugün yapacağımız tartışmaların, sanayi sektöründe dijitalleşmenin sunduğu fırsatları daha iyi anlamamıza ve bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemize katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Yenilikçi çözümler tanıtıldı

Teknoloji Zirvesi'nin ilk sunumu, Ayvos Teknoloji'den Ali Güner tarafından gerçekleştirilen 'Görüntü İşleme Çözüm Sunumu' oldu. Ardından Wipelot Teknoloji'den Emrah Atamtürk, 'RTLS, SafeZone, Demirbaş Takip Çözüm Sunumu' ile işletmelerin verimliliğini artıran yenilikçi sistemleri anlattı. Dijital tabelaların kullanım alanlarını ele alan Unisoft Digital Signage Group'tan Cenan Özden ve akıllı fabrikaların geleceğini aktaran Egebimtes Bilgi Teknolojileri'nden Emine Mayda İmam, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Vodafone Business'tan Tansel Çınar ise 'Vodafone Bulut Çözümleri' başlıklı sunumuyla bulut teknolojilerinin dijitalleşmedeki kritik rolünü paylaştı.

Zirvenin son bölümünde gerçekleştirilen soru-cevap oturumu ise katılımcılara merak ettikleri konular hakkında doğrudan uzmanlardan bilgi alma imkanı sundu. Katılımcılar, etkinliğin sektöre sağladığı katkılar ve sunduğu iş birliği fırsatlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR