Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı

Eskişehir'in Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 30 ton 230 kilogram "Reis" çeşidi buğday tohumunun dağıtımı için tören yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında desteklenen "Eskişehir'de Buğday Yetiştiriciliğinin Arttırılması" adlı proje kapsamında "Reis" çeşidi buğday tohumunun çiftçilere ulaştırılması için tören düzenlendi.

Mihalgazi ilçesinde düzenlenen törende İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve çiftçiler katıldı. Çiftçilerde ilgiler tarafından tohum dağıtıldı.

Daha sonra Sarıcakaya Hükümet Konağı önünde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Hasan Çakır, küresel olarak dünya çapında gıda üretimi, arzı ve güvenliği konusunda sorunları yaşandığını söyledi.

Devletin üreticisinin yanında olmak için tohum desteği verdiğini ve belli başlı alanlarda teşvik uygulamalarını hayata geçirdiğini dile getiren Çakır, devletin üreticiden desteğini esirgemediğini vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise kentteki 14 ilçede bulunan 207 mahallede 1415 çiftçiye tohum tedariki yaptıklarını ifade etti.

Sarıcakaya'da ise 10 mahallede 120 çiftçinin bu destekten faydalandığını belirten Gümüş, 28 ton 600 kilogram "Reis" çeşidi buğday tohumunu ilçedeki çiftçilere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Törende çiftçilere yetkililerce dağıtımı yapılan "Reis" çeşidi buğday tohumunun özellikleri hakkında bilgi verildi.

Tören, çiftçilere buğday tohumlarının dağıtılmasıyla sona erdi.