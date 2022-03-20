Eskişehir mobilyası görücüye çıkıyor - Son Dakika
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Eskişehir mobilyası görücüye çıkıyor

20.03.2022 14:27
Eskişehir mobilyası görücüye çıkıyor

Eskişehir'de düzenlenecek olan ilk profesyonel mobilya fuarı için hazırlıklar tamamlandığını belirten Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi Başkanı Ertuğrul Tezgören, "Şehrimiz mobilya sektörünün hak ettiği yere gelmesi noktasında fuarı çok önemsiyoruz" dedi.

Eskişehir'de düzenlenecek olan ilk profesyonel mobilya fuarı için hazırlıklar tamamlandığını belirten Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi Başkanı Ertuğrul Tezgören, "Şehrimiz mobilya sektörünün hak ettiği yere gelmesi noktasında fuarı çok önemsiyoruz" dedi.

Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi Başkanı Ertuğrul Tezgören, Eskişehir Mobilya Fuarı'nın yapılacağı ve hazırlıklarının sürdüğü fuar alanında değerlendirmelerde bulundu. 23- 27 Mart 2022 tarihleri arasında Eskişehir'in ilk profesyonel mobilya fuarına yerli ve yabancı firmaların büyük bir ilgi gösterdiğini belirten Tezgören, "Anadolu topraklarında ilk mobilyanın doğduğu yerlerden biri olan Eskişehir'de, profesyonel mobilya fuarımızı yapmaya hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz yıl sektörümüz 4,28 milyar doların üstünde ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl hedefimiz 6 milyar dolar. Biz de Eskişehir Mobilya Kümesi olarak tüm üyelerimizle ülkemizin bu rakama ulaşması, şehrimiz mobilyasının daha iyi tanıtımı için fuarda olacağız" dedi.

"Geniş ürün yelpazesi 5 gün boyunca fuarda olacak"

Fuarda 40 firmanın stantla yer alacağına değinen Tezgören, mobilya sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan Eskişehir'in tasarım, kalite ve üretim kapasitesinin fuarda sergileneceğini belirterek, "Modern, klasik mobilyalardan, mutfak ve banyo mobilyalarına, ofis mobilyalarından, bebek, genç odası mobilyalarına, yatak, baza gruplarından, bahçe mobilyaları, masa, sandalye ve aksesuarlara kadar uzanan geniş ürün yelpazesi 5 gün boyunca fuarda olacak" diye konuştu.

"Bu fuar Eskişehir içinde bir ilk"

Bugüne kadar Eskişehir'de gerçekleştirilen mobilya fuarlarının amatör bir ruhla, ürünlerin çok fazla görünürlüğü olmayan alanlarda yapıldığını belirten Tezgören, "Bu fuar Eskişehir içinde bir ilk. Çünkü hem çok profesyonel bir fuar merkezinde yapılacak hem de birçok yerli yabancı sektör satın alma profesyonellerini ağırlayacak. Şehrimiz mobilya sektörünün hak ettiği yere gelmesi noktasında fuarı çok önemsiyoruz. Hedefimiz 50 ülkeye ihracat yapmak, ülkemiz insanı için en iyisini üretmek. Tüm hemşerilerimizi de fuara davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir mobilyası görücüye çıkıyor

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Eskişehir, İhracat, 27 Mart, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir mobilyası görücüye çıkıyor - Son Dakika


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