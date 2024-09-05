Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş'tan Yeni Orta Vadeli Program Değerlendirmesi - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş'tan Yeni Orta Vadeli Program Değerlendirmesi

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş\'tan Yeni Orta Vadeli Program Değerlendirmesi

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Yeni Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından programın gerçekçi bir yaklaşımla uygulanmasının önemine dikkat çekti. Kesikbaş, enflasyonla mücadele, ihracatın desteklenmesi ve üretim merkezlerinin projelerinin hızlandırılmasının önemli beklentiler olduğunu belirtti.

05.09.2024 13:37
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Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, ekonominin 3 yıllık yol haritası olarak kabul edilen Yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklandığını ve programın para, maliye, gelirler politikalarında eşgüdümün sağlanması üzerine kurulduğunu belirterek, "Ancak burada önemli olan, Orta Vadeli Program'ın çizdiği çerçeveyi gerçekçi bir yaklaşım ve kararlılıkla, dünya konjonktüründen kopmadan uygulamaktır." dedi.

Kalıcı fiyat istikrarı sağlanmalı

Üretim sektörü için en önemli konunun enflasyondaki geçiş sürecinin tamamlanmış olması olduğunun altını çizen Kesikbaş, "Dezenflasyon sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak artık kalıcı fiyat istikrarının sağlanması büyük bir zorunluluk haline gelmiştir. Diğer yandan OVP'nin tamamına bakıldığında dikkat çekici bazı ayrıntılar da ön plana çıkmakta. Orta Vadeli Program'ın özellikle beşeri sermayenin ve toplam faktör verimliliğinin artırılmasına yönelik reform ve hedefler içermesi ümit vericidir. Enflasyonla mücadele sürecinde insan ve üretim odaklı bir yaklaşımın sergilenmesi sürdürülebilir kalkınma için önem taşımaktadır." diye belirtti.

İhracat finansal olarak daha güçlü desteklenmeli

İhracat, istihdam, üretim ve yatırım gibi kritik alanlara öncelik veren ve her aşamasında öngörülebilir bir planlama ve strateji uygulayan yaklaşımların uzun vadeli başarıyı getireceğini hatırlatan Kesikbaş, "Bu durum ayrıca sürdürülebilir gelişmeyi de sağlayacaktır. Kapsamlı planlama, her adımda hedeflerin net bir şekilde belirlenmesini ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını mümkün kılarak, genel başarı oranını artırır. İhracatın finansal olarak daha güçlü bir şekilde desteklenmesi gerekliliği, ülkenin ekonomik büyümesi ve uluslararası rekabet gücünü artırması açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Beklentiler net

Hedeflenen sonuçların gerçekleşmesi noktasında önümüzdeki üç yıllık dönemde kamu kaynaklarının özellikle nitelikli insan kaynağı, katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm gibi alanlara aktarılacak olmasının son derece pozitif bir yaklaşım olarak değerlendirildiğini bildiren ESO Başkanı Kesikbaş, "Makroekonomik çerçeveyi destekleyen temel politika alanları kabul edilen; finansal istikrarın kalıcı hale getirilmesi, mali reformların hayata geçirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, yeşil ve dijital ekonomiye geçiş, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, kayıt dışılığın azaltılması en önemli beklentiler. Bununla birlikte yine orta vadeli programda yer alan, üretim merkezlerinin demir yolları ile limanlara bağlantı projelerinin hızlandırılacak olması Eskişehir açısından son derece önemlidir." diye anlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş'tan Yeni Orta Vadeli Program Değerlendirmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş'tan Yeni Orta Vadeli Program Değerlendirmesi - Son Dakika
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