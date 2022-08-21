Genç istihdamına BEBKA ve ESO katkısı - Son Dakika
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Genç istihdamına BEBKA ve ESO katkısı

21.08.2022 14:56
Genç istihdamına BEBKA ve ESO katkısı

Eskişehir Sanayi Odası ESO Akdemi tarafından gerçekleştirilen 'CNC Tezgah Operatörlüğü' eğitimi hakkında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir sanayisinin talep ettiği kalifiyede insan kaynağını yetiştirmek ve endüstriye kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası ESO Akdemi tarafından gerçekleştirilen 'CNC Tezgah Operatörlüğü' eğitimi hakkında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir sanayisinin talep ettiği kalifiyede insan kaynağını yetiştirmek ve endüstriye kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) desteği ile Eskişehir Sanayi Odası ESO Akdemi tarafından 'CNC Tezgah Operatörlüğü' eğitimi gerçekleştirildi. 2 ay boyunca toplam 364 saat eğitim alan gençlerin istihdam edilebilirlikleri artırılarak meslek sahibi olmaları sağlandı.

"Daha çok gencimizi iş sahibi yapmak en büyük hedefimiz"

Haziran 13 ve 19 Ağustos arasında ESO Akademi'de ücretsiz eğitim alan 18-35 yaş arası gençlerin sertifikaları düzenlenen törenle kendilerine takdim edildi. ESO Akademi'de gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi veren ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir sanayisinin talep ettiği niteliklerde ve kalifiyede insan kaynağını yetiştirmek ve endüstriye kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Bu çerçevesinde kalkınma ajansımız BEBKA tarafından İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları ESO Akademi'de hayata geçirildi. Daha çok gencimizi iş sahibi yapmak en büyük hedefimiz. BEBKA ile olan benzer çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Destek ve eğitim programlarını hayata geçiriyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak ise yaptığı değerlendirmede, "Gençlerimizin istihdam edilmesini, bir meslek sahibi olmalarını önemsiyoruz. 2022-23 yıllarını Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz 'genç istihdamı' yılları ilan etti. Bu çerçevede destek ve eğitim programlarını hayata geçiriyoruz. İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kurslarımız çerçevesinde ESO Akademi'de CNC tezgah operatörlüğü eğitimi alarak bir meslek sahibi oldular. Gençlerimizi kutlarız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç istihdamına BEBKA ve ESO katkısı - Son Dakika

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