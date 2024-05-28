Eskişehir Sanayi Odası İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir Sanayi Odası İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen 'Birimiz, Hepimiz; Eskişehir'iz' istişare toplantısının ikincisi yapıldı. AK Parti Eskişehir Milletvekilleri, sanayiciler, esnaf ve STK temsilcileri, şehrin ortak problemlerini ve beklentilerini paylaştı. Toplantıda trafik, liman bağlantısı, Uraysim Projesi, enerji maliyetleri gibi konular ele alındı.

28.05.2024 13:21
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hayata geçirilen 'Birimiz, Hepimiz; Eskişehir'iz' istişare toplantısının ikincisi gerçekleştirildi. AK Parti Eskişehir Milletvekillerine ESO Üyesi sanayiciler, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı Oda başkanları ile STK temsilcileri, şehrin sanayisi başta olmak üzere ortak problemlerini, sıkıntılarını ve beklentilerini aktardı.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın moderatörlüğünde yapılan toplantıda AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Ayşen Gürcan, Fatih Dönmez, Nebi Hatipoğlu ve İl Başkanı Gürhan Albayrak soruları yanıtladı.

Açılışta konuşan ve Oda tarafından sanayicilerin yoğun katılımıyla hazırlanan raporları sunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir için istişare toplantılarımıza 'Birimiz, Hepimiz; Eskişehir'iz' anlayışı ile başladık. Çünkü bu şehrin sakinleri olarak Eskişehir'in kalkınmasının temelinde tüm aktörlerin bütüncül bir yaklaşımla ve iş birliği halinde çalışmasıyla mümkün olabileceğinin farkındayız. Ayrıştığımız yerler muhakkak vardır. Ama bunları aşmanın tek bir yolu olduğuna ve bununda iletişim olduğuna inanıyoruz." dedi.

Üretmeye devam edeceğiz

Eskişehir'i yönetenlerden, politika geliştirenlerden iş insanlarının uzun vadeli ve çözüm odaklı, güvenilir projeler üretilmesine çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini kaydeden ESO Başkanı Kesikbaş, "Sanayiciler ve iş insanları olarak, tüm çalışanlarımızla birlikte, her ne olursa olsun istihdama, üretmeye ve ürettiğimizi ihraç etmeye devam edeceğiz. Bizim derdimiz kendimiz değil, şahsımız değil, aksine şehrimizin ve insanımızın menfaatleridir. Önemli olan bu." diye konuştu.

Sorunlar ve çözüm önerileri

Açılış konuşmalarının ardından toplantıda yer alan iş insanları, sanayiciler, STK temsilcileri düşüncelerini ve taleplerini aktararak sorun alanlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ak Parti Eskişehir Milletvekilleri ise sorulan soruları tek tek yanıtlayarak çözüm önerileri, yapılanlar ve yapılacaklar hakkında bilgi verdi. Sorulan soruları not aldıklarını ve bu konularda karşılıklı diyalog içinde çözüme kavuşturulacağına işaret eden vekiller, Eskişehir'den Türkiye'ye örnek projelerin çıkması gayreti içinde olduklarını vurguladı.

ESO Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda en çok konuşulan konu başlıkları ise trafik, limanlara demiryolu ile bağlanma, Uraysim Projesi, deprem gibi konuları bir araya getiren altyapıya ilişkin beklentiler, enerji maliyetleri, kurda öngörülebilirlik, KDV oranları, vergi konularını içine alan ekonomik beklentiler, finansmana erişime yönelik yaklaşımlar, ihracatın artırılması ile ilgili yapılması gerekenler, nitelikli insan kaynağına ilişkin çalışmalar oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir Sanayi Odası İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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