Eskişehir Sanayi Odası, Uluslararası Ekonomik Forum'da Yer Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası, Uluslararası Ekonomik Forum'da Yer Aldı

Eskişehir Sanayi Odası, Uluslararası Ekonomik Forum\'da Yer Aldı

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forum'da, Eskişehir'in sanayi potansiyelini ve ihracatını artırma çağrısında bulundu.

27.09.2024 15:16  Güncelleme: 15:17
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Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Korkmaz, Bulgaristan'ın ikinci büyük şehri Plovdiv'de (Filibe) düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forum'a katıldı.

Türkiye Filibe ve Sofya Büyükelçiliği, Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD), Bulgar- Türk İş İnsanları Derneği (BULTİŞ), Bulgar İş Adamları Birliği (BIA) ve Plovdiv Belediyesi tarafından organize edilen uluslararası etkinlikte konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, uluslararası ticaret ve sanayide yenilikçi stratejiler ile uygulamalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"Bu rakamı artırmak zorundayız"

Eskişehir'den Bulgaristan'a 30 milyon Euroluk ihracat olduğuna değinen ESO Başkanı Kesikbaş, "Ancak bunun çok düşük olduğu ortada. Bu kadar tarihsel ve kültürel yakınlığımız varken bu rakamı artırmak zorundayız. Daha çok iş ve sanayi birlikteliğinin zamanı gelmiş durumda. Eskişehir ve bu bölge arasında yapabileceklerimizi çok hızlı değerlendirmeli ve buna göre hareket etmeliyiz," dedi.

Eskişehir'in sanayi, turizm, eğitim kenti gibi birçok kimliği ile yatırımcılara kapısının sonuna kadar açık olduğunu anlatan Kesikbaş, "Üç üniversitemiz ile entelektüel insan kaynakları açısından ciddi bir güce sahibiz. Diğer bir gücümüz ise Eskişehir nüfusunun önemli bir bölümünün Balkan göçmenlerinden oluşması. Sanayicilerimizin büyük bir kısmının da bu coğrafya ile yakın ilişkilerinin olması önemli bir unsur" diye konuştu.

Eskişehir sanayi yapısı hakkında katılımcılara detaylı bilgiler veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir'in ihracatı 4.5 milyar dolar ve havacılıkta 1 milyar dolar ihracatımız var. Türkiye'nin kamyon çekici üreticisi noktasında da öndeyiz. Birçok uluslararası markamız olmakla birlikte yabancı yatırımlara da ev sahipliği yapıyoruz. Eskişehir; beyaz eşya, havacılık, raylı sistemler, tekstil, özellikle makine imalatı ve geri dönüşüm-ambalaj sektörüyle öne çıkıyor. Bu bölge ile daha çok neler yapabiliriz, artık bu konuya odaklanmalıyız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Bulgaristan, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir Sanayi Odası, Uluslararası Ekonomik Forum'da Yer Aldı - Son Dakika

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