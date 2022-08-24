Hayvan üreticileri destek bekliyor

Eskişehir Tarım Platformu, hayvan üreticilerinin yaşadıkları sorunlara yönelik basın açıklamasında bulundu.

Eskişehir Tarım Platformu adına konuşan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Eskişehir için oldukça önemli olan belediyelere ait mezbahaların kapatılmasına yönelik konuştu. Kızılinler, "2014 yılında belediyelere ait mezbahaların kapatılmasından beridir üreticinin en önemli problemi olan mezbaha kurulması konusunda başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere sorumlu tüm kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Küçükbaş hayvan varlığımız azalıyor"

Küçükbaş hayvan varlığının azaldığını söyleyen Kızılinler, "Ülkemizde 2021 yılında; 45 milyon koyun, 12 milyon keçi olmak üzere toplam 58 milyon küçükbaş hayvan varlığına sahiptik. Bu sayı giderek azalmaktadır. Bu da 85 milyon vatandaşa düşen hayvan miktarının yok olması demek. Bu Türk halkının sağlıklı et ve süte eldeki parasıyla ulaşamaması anlamına gelecek" dedi.

"Çoban bulamıyoruz"

Kızılinler, çoban bulamadıkları için hayvan bakıcısı ihtiyacının uzun yıllardır mültecilerle karşılandığını belirtirken, artık mültecilerin de başka sektörlere yöneldiğini söyledi. Eğitimli çobanların istihdam edilmesi gerektiğini vurgulayan Kızılinler, ara eleman yetiştirilecek eğitim ve öğretim sisteminin ülkemizde mevcut olmadığını belirtti.

"Kesim fiyatları üreticinin sırtına yük"

Serbest piyasa ve Et Balık Kurumu aracılığıyla belirlenen kesim fiyatlarının üreticinin gerçek maliyetlerini karşılamadığını söyleyen Kızılinler, küçükbaş kesim fiyatlarının yükünün üreticinin sırtına yüklendiğini savundu. Kızılinler, bu durumun üreticinin damızlık materyalini kesime sevk etmesine neden olacağını, küçükbaş hayvancılığın hızla azalacağını ve dolayısıyla tüketicinin kırmızı ete ulaşamayacağını ifade etti. Sektördeki tüm paydaşların söz hakkı olması gerektiğini belirten Kızılinler, tüketicilere kulak verilmesi çağrısında bulundu. Kızılinler, "Üreticinin durumu böyleyken, üretici maliyetlerin altından kalkamıyorken, üretici damızlık hayvanını keser hale gelmişken, üretici kuzusunu kestirecek yer bulamıyorken, tüketiciye ucuz et yedirmek için tüm faturanın üreticiye yıkılmak istenmesine şiddetle karşı çıkıyoruz." şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR