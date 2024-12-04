Eskişehirli Arıcıdan Uluslararası Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eskişehirli Arıcıdan Uluslararası Başarı

Eskişehirli Arıcıdan Uluslararası Başarı

Hakkı İşçi, hobi olarak başladığı arıcılıkla uluslararası yarışmada birinci oldu.

04.12.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yaşayan fabrika çalışanı Hakkı İşçi, hobi olarak başladığı arıcılıkta yüksek besin değerine ulaştırdığı balıyla "8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi"ndeki yarışmada birinciliği elde etti.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansınca Marmaris ilçesinde 24-27 Kasım'da gerçekleştirilen kongre kapsamında bal yarışması düzenlendi.

Eskişehir'in Alpu ilçesi kırsal Ağaçhisar Mahallesi'nde 10 yıldır arıcılıkla uğraşan 40 yaşındaki İşçi, İç Anadolu ile Karadeniz bölgeleri sınırındaki Sündiken Dağları'nın eteklerinde 50 kovanda ürettiği 1793 miligram prolin değerine sahip Ağaçhisar balıyla yarışmaya katıldı.

Yurt içi ve dışından yarışmada yer alan balların, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analiz Laboratuvarı'nda yapılan kalıntı ve katkı analizlerinde, görünüm, renk, koku, tat, aroma, doku ve akışkanlığı test edildi.

"Çam Balı ve Salgı Balları" kategorisinde yerli ve yabancı jüri huzurunda antibiyotik, şeker profili, diastaz aktivitesi ve prolin değeri ölçümleriyle en yüksek puanı alan İşçi'nin ürünleri birinci seçildi.

"Talep çok olduğu için 1 yıl sonrasına randevu veriyorum"

Hakkı İşçi, AA muhabirine, arıların bitki özlerini alması için kovanlarını ilçenin ormanlarında farklı noktalara götürdüğünü, bunun meşakkatli bir süreç olduğunu söyledi.

Oksijen miktarının yüksek olduğu, endemik ve kaliteli bitkilerin bulunduğu bölgeleri tercih ettiğini belirten İşçi, "Oralarda ayılar da var. Kimi zaman etrafına güneş enerjili elektrik teli çekerek önlem alıyorum. Doğanın dengesini bozmadan, hayvanlara zarar vermeden alıyorum tabii ki bu önlemleri çünkü arılarıma da zarar gelsin istemiyorum. Birkaç kez kovanlarım yıkılsa da devam ettim. Gerçekten zor şartlarda bal üretiyorum. Güvenliği sağlamak çok zor oluyor ama kaliteli bal için bunu göze alıyorum." diye konuştu.

İşçi, elde ettiği balın kalitesi analizlerle kanıtlandığı için çok mutlu olduğunu, uluslararası yarışmadaki birincilikle mutluluğunun katlandığını anlattı.

Ülkesine ve şehrine yeni bir değer katmaya kararlı olduğunu dile getiren İşçi, şunları kaydetti:

"Farklı renklerde, çok farklı tatlarda, çok farklı kokularda rengarenk ballar üretiyorum. Yaptığım işi zirveye taşıdığım, Ağaçhisar'ı ve şehrimi tanıttığım için gerçekten çok mutluyum. Yarışmaya 14 ülke katıldı ve 3 farklı kategoride yarıştık. Hobi olarak başladığım bu işte Türkiye'nin zirvesine uzanmak çok güzel bir duygu. İşimi büyütüp insanların sağlığına daha fazla katkı yapmak en büyük hedefim. Yarışmadan sonra Türkiye'nin birçok yerinden insanlar ulaştı ve talep arttı. Bulunduğum bölge bu konuda çok elverişli, gerçekten güzel, kaliteli ballar alıyorum. Ballar birkaç ay içinde bitiyor, hemen tüketiliyor. Talep çok olduğu için 1 yıl sonrasına randevu veriyorum. İnsanlar alabilmek için mecburen sıraya giriyor. Kovan sayısı az geliyor, talep çok olduğu için yetişemiyorum. İnşallah bu işi daha da ileriye götüreceğim."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Ekonomi, Tarım, Çevre, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehirli Arıcıdan Uluslararası Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:04 Rusya’dan Suriye’deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
19:11 Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu
19:11 Valerien Ismael’den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Valerien Ismael'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
18:50 İsrail’in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı İsrail'in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı
18:41 Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı
18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 14:20:39. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehirli Arıcıdan Uluslararası Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.