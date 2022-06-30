Eskişehirli sanayicilerin sorunları Türkiye Ekonomi Şurası'nda ele alındı - Son Dakika
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Eskişehirli sanayicilerin sorunları Türkiye Ekonomi Şurası'nda ele alındı

30.06.2022 10:10
Eskişehirli sanayicilerin sorunları Türkiye Ekonomi Şurası'nda ele alındı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'na katılan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir Sanayi Odası olarak özellikle pandeminin başından beri talep ve önerimizi raporlar halinde üst kuruluşumuz TOBB ve ilgili tüm makamlara iletiyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'na katılan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir Sanayi Odası olarak özellikle pandeminin başından beri talep ve önerimizi raporlar halinde üst kuruluşumuz TOBB ve ilgili tüm makamlara iletiyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Ekonomi Şurası'na katılarak sanayicilerin sorunlarını kapsamlı bir rapor olarak doğrudan ilettiklerini aktaran Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Türkiye Ekonomi Şurası kamu ile özel sektörün bir araya geldiği, sıkıntıların ve çözüm önerilerinin doğrudan icra makamlarına iletildiği önemli bir platform. Biz de Eskişehir Sanayi Odası olarak özellikle pandeminin başından beri talep ve önerimizi raporlar halinde üst kuruluşumuz TOBB ve ilgili tüm makamlara iletiyoruz. Türkiye Ekonomi Şurası'nda yine sanayicilerimizin beklentilerini aktardık. Çözüm önerilerimizi sıraladık. Üreten, istihdam oluşturan, yatırım ve ihracat yapan sanayicilerimizin bu zor koşullarda desteklenmesi gerektiğini anlattık. Sanayimiz güçlendikçe ülkemiz de daha yüksek refah seviyelerine ulaşacaktır" dedi.

"En büyük beklentimiz, sürdürülebilir ve öngörülebilir ekonomik ortam"

Üye firmalardan alınan geri bildirimler neticesinde sadece sorunları değil, aynı zamanda çözüm önerilerini de belirlediklerini belirten Kesikbaş, "Elbette birçok alanda taleplerimiz var. Ancak sanayicimizin en büyük beklentisi sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomik ortamın sağlanmasıdır. Enflasyon, emtia fiyat artışları, tedarik zinciri darboğazları ve enerjideki dalgalanma tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili oldu. Bunlarla birlikte TL'nin kısa sürede yüksek değer kaybı, yabancı para birimlerindeki aşağı ve yukarı yönlü dalgalanmalar ve öngörülebilirlik sorunları sanayicimizi en çok zorlayan konuların başında. Ülkemiz ve tüm dünya önemli bir sınav vermekte. Kartların yeniden dağıtıldığı, radikal bir dönüşümün içine girildiği yeni ekonomik düzen içerisinde atılması gereken adımlar için vakit kaybedilmemeli" ifadelerine yer verdi.

Sorunlar ve çözüm önerilerimiz başlıklar halinde sunuldu

Yapılan çalışmada sanayicilerimizin sorun ve çözüm önerilerinin sektörel olarak ve ana başlıklar halinde sunulduğunu söyleyen Kesikbaş, "Enflasyon, sürdürülebilir üretim, istihdam, enerji maliyetleri, ihracat, finansmana ulaşım ve lojistik gibi ana başlıklar halinde taleplerimizi ilettik. Umuyoruz ki her başlık için karşılık buluruz ve sanayicilerimizin daha uygun koşullarda üretim yapmalarına fayda sağlayabiliriz. Bu durum elbette çalışanlarımıza da olumlu olarak yansıyacak ve onların ekonomik koşullarının iyileşmesine de vesile olacaktır. Bu fırsatı bize sağlayan üst kuruluşumuz TOBB'a ve tüm katılımcı Bakanlarımıza teşekkürlerimizi borç biliyoruz" dedi.

Sunulan sorun alanları ve çözüm önerileri ana başlıklar halinde ele alındı. ı - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehirli sanayicilerin sorunları Türkiye Ekonomi Şurası'nda ele alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli sanayicilerin sorunları Türkiye Ekonomi Şurası'nda ele alındı - Son Dakika
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