Eskişehirli Sebze Üreticileri Romanya ve Ukrayna'ya İhracat Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehirli Sebze Üreticileri Romanya ve Ukrayna'ya İhracat Yaptı

Eskişehirli Sebze Üreticileri Romanya ve Ukrayna\'ya İhracat Yaptı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki sebze üreticileri, iç pazarda istediği satışları yakalayamayınca Romanya ve Ukrayna'ya ihracat yapmaya karar verdi. Toplam 22 ton dereotu ve maydanoz, özel soğutuculu dorselere yüklenerek Romanya ve Ukrayna'ya gönderildi. Üreticiler, yapılan ihracattan memnun olduklarını ve devamını istediklerini belirtti.

10.08.2024 11:55  Güncelleme: 11:57
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Eskişehirli sebze üreticileri, toplam 22 ton dereotu ve maydanozu Romanya ve Ukrayna'ya ihraç etmenin mutluluğunu yaşadı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde üretim yapan sebze üreticileri, iç pazarda istediği düzeyde yakalayamadıkları satışlar sonrası dış pazara açıldı. Kentte yetişen dereotu, maydanoz ve havucun bir kısmı Romanya'ya bir kısmı ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gönderilmek üzere tırlara yüklendi. Kapalı kasa özel soğutuculu dorselere yüklenen 10 ton dereotu bin 220 kilometre ötedeki Romanya'ya,12 ton dereotu ve maydanoz ise bin 855, kilometre ötedeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştırılmak üzere yola çıktı. Üreticiler anlaşmadan ve yapılan ihracattan oldukça memnun olduklarını, devamının katlanarak gelmesini istediklerini dile getirdi.

"Romanya'ya 11 ton Kiev'e 11-12 ton da dereotu gidecek"

İhracat hakkında konuşan üretici Mehmet Kırımlıoğlu, "Bugünkü ürünlerimiz Romanya'ya gidiyor. Nasip olursa bir görüşme daha yaptık. Onu da Ukrayna Kiev'e yollamayı düşünüyoruz. İki gün arka arkaya sevkiyatımız var. Biz bu görüşmelerimizi yaptık. Burada böyle bir tesis olması da bize bir avantaj, yoksa ihracat yapamayız. İyi bir tesis ve ön soğutma lazım. Tepebaşı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi bu konuda bize çok destek verdi. Biz birliğimizin de katkılarıyla buradaki tesisten faydalanıp bu imkanlarla sevkiyat yapıyoruz. Aracımız da dereotları ve havuç bulunuyor. Dört palet havucumuz var. Geri kalan da dereotu dolduracağız. Toptan tonajımızı 11-12 ton diye bellirledik. Yarın ki malımızı da tekrar 12 ton olarak tespit ettik, sadece dereotu olacak. Romanya'ya 11 ton, Kiev'e 11-12 ton da dereotu gidecek. Biraz maydanoz, havuç ve dereotumuz var. İnşallah bunun devamını bekliyoruz. Karşı taraf olumlu bir cevap gelirse bunu tekrar tekrar yapmak istiyoruz" dedi.

"Üreticinin elinde kaldığı bir ortamda çok güzel oldu"

Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, yapılan ihracat hakkında şöyle konuştu;

"İlk defa geçtiğimiz yıllarda ihracat yapmıştık. Üreticilerimiz ürettikleri ürünleri burada bir firma aracılığıyla yurtdışına gönderiyor. Yoldan kaynaklı olarak geçtiğimiz senelerde çok sağlıklı bir ticaret olmamıştı. Ama bu yıl Romanya gibi bir ülkeye gitmesinden dolayı soğutuculu araçlarla gideceğinden dolayı umutluyuz. Bizim için önemli olan adeta yeşilliğin üreticinin elinde kaldığı bir ortamda, bu ihracat çok güzel oldu. İnşallah devam eder, bu bir deneyim şu anda. Yapılacak sevkiyatlar deneme amaçlı. Devam ederse daha önümüzde ticaret için 100 günümüz var. Burada bizim için en çok önemli olan ürünümüzü hem koruyabilmek hem böyle bir pazar bulabilmek. Burada üreticimizin soğuk hava deposunda ürünleri var. Burada Tepebaşı Belediyemizle beraber bir çalışmamız var. Bu üreticimize en büyük destek. Buna böyle pazar da eklendiğinde daha güzel olacak. Bunun için hem belediyelerimizin hem hükümetin girişimleri olması gerekir. Çünkü bizim üretim sezonumuz olduğu için çok üretim var. Böyle sevkiyatlar çok önemli." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehirli Sebze Üreticileri Romanya ve Ukrayna'ya İhracat Yaptı - Son Dakika

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