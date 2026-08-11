Esnaf Komisyon Oranlarını Eleştiriyor

Eskişehir'de işletmecilik yapan Sefa Gencer, POS makinelerindeki komisyon oranlarının yüksek olduğunu, esnafın işinin kolaylaştırılması için bu ücretlerin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

POS makinelerindeki komisyon oranları esnaf arasında tartışma konusu. Birçok esnaf, komisyon oranlarının yüksek olduğunu ve bankalar tarafından bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyor. Eskişehir'de yaklaşık 40 yıldır züccaciye dükkanı işleten Sefa Gencer, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Gencer, yüksek komisyon ücretleri sebebiyle ürün fiyatlarını uygun tutmakta zorlandıklarını ifade etti.

"Müşteri ile ticaret yapıyorum fakat aramıza banka giriyor"

Vergi kaybının engellenmesi amacıyla bütün işletmelerde POS cihazı bulunmasının zorunlu olduğunu vurgulayan esnaf Sefa Gencer, "Hangi dükkana girerseniz girin, esnafın, 'Bende POS cihazı yok' deme şansı yoktur; aksi takdirde yasal cezası bulunmaktadır. Bu durum gayet güzeldir, vergi kaybını önleyelim ve devletimizi koruyalım. Bizler esnafız ve ortada müthiş bir rekabet var. Yükümlü olduğumuz ve ödeme yaptığımız pek çok yer var. Banka, ticaret yapan bizlere çek veriyor, maaş hesabı açıyor, POS cihazı koyuyor ve kredi veriyor. Yani, zaten yeterince kar elde ediyor. Hiç zayıf ya da aciz bir banka duydunuz mu? Hepsi güçlü, kuvvetli ve hepsinin parası var. Bankaların bizi yüksek komisyonlarla zorlaması, fiyatlarımızın yükselmesine sebep oluyor. Bizim fedakarlık yaptığımız gibi bankalar da fedakarlık yapıp bu komisyon oranlarını düşürebilirler. Komisyon oranları çok yüksek. Ben esnafım, karşımdaki müşteri ile ticaret yapıyorum fakat aramıza banka giriyor ve bizden kazanç sağlıyor" şeklinde konuştu.