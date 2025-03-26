Esnafa Destek Çağrısı: Bayram Alışverişleri Konteynerlerden - Son Dakika
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Ekonomi

Esnafa Destek Çağrısı: Bayram Alışverişleri Konteynerlerden

Esnafa Destek Çağrısı: Bayram Alışverişleri Konteynerlerden

MAGİNDER Başkanı Karademir, Ramazan Bayramı'nda konteyner çarşı esnafına destek olunmasını istedi.

26.03.2025 13:05
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Ramazan Bayramı haftasına girilen bu günlerde vatandaşlara çağrıda bulunarak bayram alışverişlerinin zor günler geçiren konteyner çarşı esnaflarından yapılarak destek olunmasını istedi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) tarafından Ankara Çarşısı esnaflarına iftar yemeği verildi. Programda esnafların dayanışmasının önemi vurgulanırken, deprem sonrası süreçte yaşanan zorluklar ve çarşı esnafının desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, iftar programında yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşım ayı olduğuna dikkat çekerek, esnaflarla dayanışma içinde olmayı sürdüreceklerini belirtti. Karademir, "Her zaman olduğu gibi bugün de esnafımızın yanındayız. 6 Şubat depremlerinin yaraları ne zaman sarılırsa, esnafımız dükkanlarına kavuştuğunda en mutlu günümüz o zaman olacak. Yeni çarşının inşaatı hızla sürüyor. Biz çarşı kültürünün devam etmesini, esnaflarımızın yerlerinin belli olmasını ve çarşının bütün olarak işlemesini istiyoruz. Esnaf Malatya'nın can damarıdır. Bu şehir esnaf olmadan ayağa kalkamaz" dedi.

Bayram haftasına girildiğine dikkat çeken Karademir, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Bayram alışverişlerinde konteynerlerde hizmet veren esnaflarımıza destek olalım. Onların yanında olduğumuzu gösterelim. Malatya'nın yeniden ekonomik olarak güçlenmesi esnafımıza sahip çıkmakla mümkündür" ifadelerini kullandı.

Ankara Çarşısı Esnafları Başkanı Erol Babacan da programda söz alarak çarşının yeniden yapılanma sürecinde esnafların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Babacan, "Malatya'da çarşımızı tanıyan kimse yok. Esnaflar olarak bilinmedik bir noktadayız. Yeni çarşı tamamlandığında bile birçok esnaf yerini alamayacak çünkü kiralar çok yüksek. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmezse birçok esnaf mağdur olacak" şeklinde konuştu.

Babacan, Malatyalılardan çarşı esnafına destek olmalarını isteyerek, "Buradaki esnaflar olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Çarşının yeniden canlanması için tüm hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

İftar programı, esnafların bir araya gelerek dayanışma mesajları vermesiyle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Esnafa Destek Çağrısı: Bayram Alışverişleri Konteynerlerden - Son Dakika

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