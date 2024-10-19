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Ekonomi

Esnafa Destek Ziyareti

Esnafa Destek Ziyareti

MAGİNDER Başkanı Karademir, esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sundu.

19.10.2024 15:21
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir öncülüğünde Ankara Esnaf Çarşısı'na yapılan ziyarette, esnafın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Karademir, çarşı esnafının taleplerini dinleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyarette esnafın ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Karademir, çarşının daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Konuyla ilgili olarak Karademir, "Esnafımız siftahsız günler geçiriyor. Çarşının canlanması için hep birlikte hareket etmeli, tanıtım çalışmaları yapılmalı, otobüs durağı eklenmeli ve vatandaşlar buraya yönlendirilmelidir. Ayrıca fatura ödeme şubelerinin açılması bölgeye hareketlilik kazandıracaktır" dedi.

"Mücbir sebep uzatılmalı, esnafın borçları silinmeli"

Karademir, mücbir sebep uygulamasının 30 Kasım'dan sonra da devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, konteyner esnafının SGK ve vergi borçlarının 1 yıl süreyle silinmesi ve geri kalan borçların en az 3 yıl ertelenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, esnafın toparlanabilmesi için KOSGEB kredilerinin yeniden devreye alınmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Çarşıya ulaşım ve tanıtım desteği talebi

Esnafın işlerinin durma noktasına geldiğini söyleyen Karademir, çarşının canlanması için ulaşım imkanlarının artırılmasının şart olduğunu belirtti. Trambüs ve otobüs duraklarının çarşı bölgesine yerleştirilmesi gerektiğini ifade eden Karademir, ulaşımın insan yoğunluğunu artıracağını ve bunun esnafa büyük fayda sağlayacağını dile getirdi. Ayrıca MASKİ, TEDAŞ ve Malatya Gaz gibi fatura ödeme noktalarının da bu bölgeye açılmasının çarşıya daha fazla ziyaretçi çekeceğini söyledi.

Esnaftan MAGİNDER'e teşekkür

Ankara Çarşı Esnafı Başkanı Erol Babacan, ziyaretin esnafa moral verdiğini belirterek, "Zor günlerimizde yanımızda olan Karademir'e ve MAGİNDER'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Karademir, MAGİNDER olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ve bu tür ziyaretlerin süreceğini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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