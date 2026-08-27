Esnafa vergi ve SGK borcuyla kredi imkanı - Son Dakika
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Esnafa vergi ve SGK borcuyla kredi imkanı

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TESKOMB, vergi ve SGK borcu bulunan esnaf ve sanatkarların kredi kullanabilmesi için yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı. Borç kapatma kredisi veya daha yüksek faizle kredi seçenekleri sunulurken, bazı gruplar için faiz indirimleri de güncellendi.

?????????????? Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdülkadir Akgül, vergi ve SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarların kredi kullanabilmelerine imkan sağlandığını ifade etti.

Akgül, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, esnaf ve sanatkarlara belirli şartlar altında kullandırılan Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde uygulanan faiz indirimi oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Birliğin, teşkilatlarından gelen yoğun talepler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmeler yapıldığını aktaran Akgül, bu kapsamda SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarların kredi kullanabilmelerine olanak tanındığını bildirdi.

Akgül, vergi ve SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarların, iki seçenekten birinin sağlanması durumunda, kredi kullanabileceklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci seçenek, esnaf ve sanatkarın mevcut vergi/SGK borcunun Hazine faiz desteği ile sağlanan kredinin azami yüzde 25'ine denk gelecek şekilde ve azami 300 bin lira kısmı yüzde 25 Hazine faiz destekli olarak (güncel durumda yüzde 30 faizden) ilave borç kapatma kredisi kullanılarak banka tarafından ilgili daireye yatırılır. Söz konusu borç ödemesini müteakip kredi esnaf ve sanatkara kullandırılır. Özetle, bu seçenekte, vergi ve SGK borcu bulunan esnaf ve sanatkarların belirtilen kriterler doğrultusunda borç kapatma amacıyla kullanacakları kredi sonrasında ilgili vergi/SGK borcunun tamamını kapatmaları şartı kaldırılmıştır."

İkinci seçenekte, SGK borcu bulunan esnaf ve sanatkarların, "borç kapatma kredisinden" yararlanmak istememeleri durumunda "işletme ve yatırım kredisinde" kullanacakları krediye yüzde 50 yerine yüzde 40 faiz indirimi uygulanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Güncel faiz oranlarına göre vergi/SGK borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar yüzde 24, vergi/SGK borcu bulunmayanlar ise yüzde 20 faizli olarak işletme ve yatırım kredisi kullanabileceklerdir. Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak işletme ve yatırım kredilerinde 12 Aralık 2027'ye kadar vergi ve SGK borcuna bakılmaksızın sıfır faizli (yüzde 100 faiz destekli) kredi kullandırılabilecektir. Usta girişimci ve genç girişimci kredilerinde yüzde 100 yerine yüzde 80 faiz indirim oranı uygulanacaktır. (Güncel durumda yüzde 8 faizli olarak kredi kullanabileceklerdir). Girişimcilik Destek Programı kapsamında projeleri onaylanan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilerde yüzde 60 yerine yüzde 48 faiz indirim oranı uygulanacaktır. (Güncel durumda yüzde 20,8 faizli olarak kredi kullanabileceklerdir.)"

Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Abdülkadir Akgül, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnafa vergi ve SGK borcuyla kredi imkanı - Son Dakika

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