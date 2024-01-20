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Esnafın E-ticaret Komisyonlarına Taban ve Tavan Uygulaması İstemi - Son Dakika
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Esnafın E-ticaret Komisyonlarına Taban ve Tavan Uygulaması İstemi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-ticaret sitelerinden satış yapan esnafların aldığı hizmete göre değişen komisyon oranları için taban ve tavan belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Yüksek komisyon oranlarının esnaf, vatandaş ve ülke ekonomisi için zararlı olduğunu belirten Palandöken, esnafın satışlarını artırması için daha cazip hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Esnafın E-ticaret Komisyonlarına Taban ve Tavan Uygulaması İstemi
20.01.2024 - 10:20,  Güncelleme: 10:23
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E-ticaret sitelerinden satış yapan esnafın aldığı hizmete göre değişkenlik gösteren komisyon oranları için taban ve tavan belirlenmesi gerektiğini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Günümüzde adeta vazgeçilmez bir hal alan internet alışverişlerinde müşteri portföyü genişleyen esnafın ulaştığı kitle artsa da e-ticaretteki komisyonlar, sitelerin yaptığı reklamların bedelinin esnafa yansıtılması gibi durumlar esnafın belini büküyor. Alınan hizmete göre farklılık gösteren, yüzde 45'i bulan komisyon oranlarına taban ve tavan uygulaması getirilmeli" dedi.

Palandöken, bazı e-ticaret firmalarının yüksek komisyon oranlarının esnaf, vatandaş ve ülke ekonomisi için zararlı olduğunu söyledi. Sabah erkenden dükkanını açan ve uzun süre bekleyen esnafın artık e-ticarette de faaliyet göstermeye başladığını ancak bu alanda karlılık sağlamalarının zor olduğunu ifade etti. Yüzde 5 ile 45 arasında değişen komisyon oranlarının, ürün fiyatlarını artırarak enflasyona katkıda bulunduğunu ve esnafın kar marjını daralttığını dile getirdi. Bu nedenle komisyon oranlarına taban ve tavan uygulamasının getirilmesi gerektiğini belirterek, esnafın satışlarını artırmasının teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, Palandöken, "Örnek vermek gerekirse 100 liralık bir ürünü internette satışa koyan esnafımız platforma ortalama yüzde 20 civarında bir komisyon ödüyor. Bunun yanında yüzde 35'leri bulan gelir vergisi, dükkan ve çalışan giderleri, e-ticaret sitelerinin kuryelerine ödenen ekstra ücret, KDV derken esnafın sattığı üründen cebine 5'te 1'i kadar kar bile kalmıyor. Günümüzde ticaretin internet ortamına kaydığı herkesçe aşikar fakat esnafın burada satışlarını artırması için daha cazip hale getirilmesi gerekiyor. Bu siteler kampanya reklamları yapıyor ancak onun bedelini dahi esnafa kesiyor. E-ticaret firmaları esnafımız için elini taşın altına koyarak bu yükü hafifletmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnafın E-ticaret Komisyonlarına Taban ve Tavan Uygulaması İstemi - Son Dakika


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