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Esnafın farkındalığını artırmak amacıyla "finansal okuryazarlık eğitimi" verilecek - Son Dakika

Esnafın farkındalığını artırmak amacıyla "finansal okuryazarlık eğitimi" verilecek

17.02.2022 11:04
Esnafın farkındalığını artırmak amacıyla "finansal okuryazarlık eğitimi" verilecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın finansal okuryazarlığını artırmak amacıyla eğitim programı düzenlediklerini bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın finansal okuryazarlığını artırmak amacıyla eğitim programı düzenlediklerini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, TESK, İstanbul Arel Üniversitesi, DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ iş birliğiyle düzenlenen esnafa yönelik "finansal okuryazarlık eğitimi"ne ilişkin bilgi verdi.

Her işletme sahibinin finansal okuryazarlığı iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, eğitimli, farkındalık oranı yüksek, ileri görüşlü esnafın, işletmenin geleceği için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Palandöken, Kovid-19 salgını döneminde esnafın yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Alınan önlemler esnafımızı ayakta tutmaya yönelik olsa da bu gibi olağanüstü durumlarda yaşanılan olumsuzlukların önüne geçmek için önceden karar almamızı sağlayan, yol gösteren finansal okuryazarlığın önemi salgın döneminde daha fazla anlaşıldı. Bu gibi durumların üstesinden daha az zararla kurtulmak için esnafımız finansal okuryazarlık eğitimine katılım göstermeli. Ücretsiz olarak esnafa farkındalık katacak eğitim, 20 Şubat Pazar günü 09.30-17.30 saatlerinde 'Microsoft Teams Programı' üzerinden gerçekleştirilecek."

Eğitime katılmak isteyen esnafın "https://dmwdanismanlik.com/duyurular/finansalokuryazarlik-egitimi-basvuru-formu/" linkinden kayıt yaptırabileceğini belirten Palandöken, derslere tam gün katılım gösteren esnafa uluslararası standartlarda katılım belgesi verileceğinin altını çizdi.

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İstanbul Arel Üniversitesi, Bendevi Palandöken, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Esnafın farkındalığını artırmak amacıyla 'finansal okuryazarlık eğitimi' verilecek - Son Dakika Ekonomi


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