Esnafın Feryadı: Faiz Yükü Düşürülmeli - Son Dakika
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Esnafın Feryadı: Faiz Yükü Düşürülmeli

Esnafın Feryadı: Faiz Yükü Düşürülmeli
02.07.2026 14:21
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Diyarbakır DESOB Başkanı Ebedinoğlu, vergi ve SGK yapılandırmalarındaki yüksek faizlerin esnafı zorladığını belirtti.

TESK Genel Başkan Vekili, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (DESOB) Alican Ebedinoğlu, vergi ve SGK yapılandırmalarındaki faiz yükünün düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Ebedinoğlu, son yıllarda artan maliyetler, daralan piyasa şartları ve düşen alım gücü nedeniyle esnaf ve sanatkarların tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını söyledi. Başkan Ebedinoğlu, "Buna rağmen vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasında uygulanan yüksek faiz ve ek mali yükler, esnafımızı rahatlatmak yerine daha da çıkmaza sürüklemektedir. Devletin amacı vatandaşını ve üreticisini yaşatmak olmalıdır. Ancak bugün ortaya çıkan tablo, borcunu ödemek isteyen esnafın dahi yapılandırma taksitlerini karşılayamaz hale geldiğini göstermektedir. Faiz yükü nedeniyle ana para katlanmakta, ödeme niyeti olan binlerce esnafımız sistemin dışına itilmektedir. Buradan açık ve net çağrıda bulunuyoruz, vergi ve SGK yapılandırmalarındaki faiz yükü derhal düşürülmelidir. Esnafın ödeme gücü dikkate alınarak faizsiz veya düşük maliyetli yapılandırma modeli hayata geçirilmelidir. Özellikle küçük esnafın birikmiş borçları için uzun vadeli, sürdürülebilir ve gerçekçi ödeme planları oluşturulmalıdır. Esnafı cezalandıran değil, ayakta tutan bir mali politika benimsenmelidir. Bugün birçok esnaf dükkanını açık tutabilmek için mücadele verirken, yüksek faizli yapılandırmalar yeni bir yük haline gelmiştir. Vergisini ödemek isteyen, primini yatırmak isteyen esnafın önüne aşılması güç engeller konulmamalıdır. Unutulmamalıdır ki esnaf yalnızca kendi ailesinin değil; bulunduğu mahallenin, sokağın ve şehir ekonomisinin de taşıyıcı gücüdür. Esnafın ayakta kalması üretimin, istihdamın ve sosyal huzurun korunması demektir. Esnafın sesine kulak verilmeli, vergi ve SGK borçlarında faiz yükünü hafifleten adımlar gecikmeden atılmalıdır. Aksi halde kapanan iş yerleri, artan işsizlik ve derinleşen ekonomik sorunların sorumluluğu bu talepleri görmezden gelenlerde olacaktır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Yerel Haberler, Diyarbakır, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnafın Feryadı: Faiz Yükü Düşürülmeli - Son Dakika

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