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Ekonomi

Esnafın Yükü Mali Müşavirlerde

Esnafın Yükü Mali Müşavirlerde
27.06.2025 11:08
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MTSO Başkanı Sadıkoğlu, mali müşavirler ile iş birliğinin önemini vurguladı, yeni başkana tebrik etti.

Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nı (SMMMO) ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin yükünü mali müşavirlerimiz çekiyor. Bu nedenle birlikte hareket etmeye, iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı seçilen Serdar Böke ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, "Muhasebeci ve mali müşavirlerimiz üyelerimizin bütün yükünü alıyorlar. Muhasebecilerimiz olmasa firmalarımızın özellikle finansal sorunlarda sıkıntı yaşayabileceğini her ortamda dile getiriyoruz. Esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin yükünü çeken mali müşavirlerdir. Bu nedenle onları önemsiyoruz ve göreve geldiğimiz günden bugüne Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ile istişare halinde olmaya özen gösteriyoruz. Yapılan genel kurulda yenide başkanlığa seçilen sayın Serdar Böke'ye ve yeni yönetiminde yer alan Ayşegül Akbulut, Mahmut Özbaysar, Tamer Bulut ve Beyhan Karadağ'a hayırlı olsun diyorum. Yeni yönetimin Malatya'mız için önemli çalışmalar yapacağına inancımız tam. Bizleri kabulleri için de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile istişare halinde olmayı sürdüreceklerini belirten Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Serdar Böke, "Başkanımıza ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler dünde bugünde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Zira sivil toplum örgütlerinin en başında gelen ticaret ve sanayi odasının köklü bir geçmişi var. Malatya ticaretinin ve sanayisinin başında olan kadim bir kuruluş. Sürekli ortak beyanatlarda bulunmada daha önce de birlikte yol almıştık, şimdi de birlikte yol almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Sadıkoğlu ve beraberindekiler ayrıca Malatya Mali Müşavirler İş Merkezi'nde faaliyet yürüten serbest muhasebeci ve mali müşavirleri tek tek ziyaret ettiler. Ziyarette Malatya TSO Meclis Başkan Vekili Ayhan Altunok, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri İlhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Çetin, Osman Yıldırım ve Meclis Üyesi Abdullar Sürmeli de yer aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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