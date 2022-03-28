Esnaflar "Üniversitemi seviyorum" kampanyasıyla indirim uygulayacak - Son Dakika
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Esnaflar "Üniversitemi seviyorum" kampanyasıyla indirim uygulayacak

28.03.2022 11:56
Esnaflar "Üniversitemi seviyorum" kampanyasıyla indirim uygulayacak

Zonguldak'ta esnaflar kent konseyince başlatılan "Üniversitemi Seviyorum" kampanyasına katılarak personel ve öğrencilere indirim uygulayacak.

Zonguldak'ta esnaflar kent konseyince başlatılan "Üniversitemi Seviyorum" kampanyasına katılarak personel ve öğrencilere indirim uygulayacak.

Kent Konseyi Başkanı Hakan Kutoğlu, üniversitenin kent için önemine vurgu yaparak "Üniversitemi Seviyorum" kampanyası başlattıklarını duyurdu. Camında "Üniversitemi Seviyorum" amblemi olan işletmelerin üniversitenin öğrenci ve personeline indirim uygulayacağını açıklayan Kutoğlu, şöyle dedi:

"Üniversitemizin şehrimiz için ne kadar önemli olduğunun hepiniz farkındasınızdır. Bu önemin farkında olduğumuzu öğrencilerimize ve çalışanlarına göstermemiz gerekiyor. Göstermeliyiz ki yeni öğrenciler ve hocalar şehrimize gelmek istesinler. Bu bağlamda, esnafımızla birlikte kampanya başlattık. Camında 'Üniversitemi Seviyorum'amblemi olan işletme etiketin üzerindeki açıklamaya göre ya öğrenciye ya da hem öğrenci hem de personeline indirim uygulayacak. Kampanyamıza ilk desteği veren işletmelerimiz olan pastane, kuaför ve restorana teşekkürlerimizi sunarız. Kampanyamıza destek olmak isteyen diğer esnaflarımızın buraya yazması veya kent konseyimizin herhangi bir üyesi ile iletişime geçmesi yeterli olacaktır." - ZONGULDAK

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Kent Konseyi, Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esnaflar 'Üniversitemi seviyorum' kampanyasıyla indirim uygulayacak - Son Dakika


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