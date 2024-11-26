ESO Avrupa Havacılık Kümeleri Genel Kurulunda - Son Dakika
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Ekonomi

ESO Avrupa Havacılık Kümeleri Genel Kurulunda

ESO Avrupa Havacılık Kümeleri Genel Kurulunda

Eskişehir Sanayi Odası, EACP genel kurulunda havacılık sektörünü temsil etti ve önemli projeleri ele aldı.

26.11.2024 12:40
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO), 15 farklı ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen Avrupa Havacılık Kümeleri Platformu (EACP) genel kurulunda Eskişehir havacılık sektörünü temsil etti.

Eskişehir Sanayi Odası'nın üyesi olduğu Avrupa Havacılık Kümeleri Platformu (EACP) genel kurulu Fransa'nın Aix-En-Provence şehrinde gerçekleştirildi ve 40'tan fazla kümeyi temsil eden 100'e yakın katılımcı yer aldı. Konu hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, genel kurulda EACP'nin yürüttüğü Avrupa Birliği projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanması ve bunların ardından devam eden yeni projeler için konsorsiyum çalışmalarına başlanması gibi önemli gelişmeler ele alındığını vurguladı. Söz konusu projelerin ülkemiz ve Avrupa havacılık sektörüne büyük katkı sağladığını vurgulayan Kesikbaş, "Üyesi olduğumuz EACP de havacılık sektöründe sürdürülebilir bir büyüme sağlamak adına önemli adımlar atıyor. Bu projeler, sadece küme üyelerinin değil, tüm Avrupa'nın havacılık alanındaki rekabet gücünü artırmak için büyük önem taşıyor." dedi.

KOBİ'lere kolaylık

Toplantının diğer önemli gündem maddelerinden biri ise EACP KOBİ'lerini Avrupa genelindeki fonlama programlarıyla uyumlu hale getirme amacıyla yeni bir Çalışma Grubu'nun oluşturulması olduğundan bahseden Kesikbaş, bu gelişmenin KOBİ'lerin daha kolay fon alabilmesi ve gelişimlerini sürdürebilmesi açısından çok değerli olduğunu ifade etti.

Genel kurulda, Tedarik Zinciri Dirençliliği, İşgücü Geliştirme ve Sürdürülebilir Yenilik gibi kritik konularda EACP'nin pozisyonunu pekiştiren bir belge olan EACP Beyaz Bülteni taslağı üzerinde de çalışmalar yapıldığından bahseden Başkan Kesikbaş, bu tür belgelerin, Avrupa havacılık sektörü için güçlü bir yol haritası sunduğunu belirterek, "Sektörün geleceğini şekillendirecek bu tür belgeler hem mevcut gelişmeleri pekiştirecek hem de yeni fırsatlar doğuracaktır." dedi.

EACP için yeni bir strateji sürecinin başlatılması konusu da gündeme geldiğine değinen Kesikbaş, bu sürecin Avrupa havacılık sektörüne yönelik vizyon oluşturma ve yeni projeler için sağlam bir temel oluşturma açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Havacılık, Ekonomi, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ESO Avrupa Havacılık Kümeleri Genel Kurulunda - Son Dakika

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