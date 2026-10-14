ESO heyeti, DEİK EU-Türkiye zirvesinde Eskişehir'in potansiyelini öne çıkardı - Son Dakika
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ESO heyeti, DEİK EU-Türkiye zirvesinde Eskişehir'in potansiyelini öne çıkardı

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ESO heyeti, DEİK EU-Türkiye zirvesinde Eskişehir\'in potansiyelini öne çıkardı
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ESO heyeti, Eskişehir Kalkınma Platformu temsilcileriyle DEİK EU-Türkiye Business Summit'e katıldı. Zirvede Eskişehir'in ekonomik potansiyeli öne çıkarıldı; ESO Vizyon 2030'un küreselleşme, rekabet gücü ve nitelikli ihracat hedefleri vurgulandı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) heyeti, Eskişehir Kalkınma Platformu temsilcileriyle birlikte uluslararası DEİK EU- Türkiye Business Summit toplantısına katılım sağladı.

Eskişehir'deki sanayi, ticaret ve esnaf odalarının temsilcilerini buluşturan heyette; ESO Meclis Üyesi Gürhan Albayrak, ESO Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Sarpkaya, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) Başkanı Adnan Karamanlı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gönenli, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kahya ve Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Üyesi Melih Duran yer aldı.

Şehir kurumları arasındaki güçlü iş birliği ve ortak hareket etme kültürünün uluslararası platforma taşındığı zirvede, Eskişehir'in ekonomik potansiyeli ve iş birliği fırsatları ön plana çıkarıldı.

ESO'dan yapılan açıklamada, 'ESO Vizyon 2030' stratejisi kapsamında küreselleşme, rekabet gücünü artırma ve nitelikli ihracat hedefleri doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte uluslararası ilişkileri güçlendirmeye ve yeni iş birliği imkanları geliştirmeye yönelik adımların devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA
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