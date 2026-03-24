Estee Lauder ve Puig Birleşme Müzakereleri Başlattı

24.03.2026 12:26
Estee Lauder ve Puig, potansiyel bir birleşme için stratejik müzakerelere başladı.

Kozmetik şirketlerinden ABD merkezli Estee Lauder ile İspanya merkezli Puig'in, güçlerini birleştirmek üzere stratejik müzakereler yürüttüğü bildirildi.

Estee Lauder tarafından yapılan açıklamada, Puig ile potansiyel bir işbirliği ve işletme birleşmesi üzerine görüşmeler yapıldığı teyit edildi.

Açıklamada, henüz nihai bir karara varılmadığı ve taraflar arasında imzalanmış bağlayıcı bir sözleşme bulunmadığı vurgulandı.

Sürecin yasal risklere ve piyasa koşullarına bağlı olduğu belirtilen açıklamada, anlaşma şartlarına ilişkin henüz bir garanti verilmediği ifade edildi.

Yaklaşık 40 milyar dolar değerinde yeni bir şirket oluşması bekleniyor

Financial Times'ın haberine göre ise planlanan birleşmenin nakit ödeme ve hisse takası yöntemlerinin kombinasyonuyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Ortaklığın hayata geçmesi durumunda, kozmetik sektöründe yaklaşık 40 milyar dolar değerinde yeni bir şirket oluşması bekleniyor.

Piyasa değeri 31 milyar dolar seviyesinde olan Estee Lauder'ın hisseleri, birleşme haberlerinin ardından New York Borsası'ndaki (NYSE) kapanışta yüzde 7,72 değer kaybederek 79,29 dolara geriledi.

Bu arada, ABD iç pazarında zayıflayan talep ve artan rekabetle mücadele eden Estee Lauder, daha önce 2022 yılında Tom Ford markasını 2,8 milyar dolara bünyesine katarak dikkatleri üzerine çekmişti.

İspanyol rakibi Puig'in ise Rabanne, Carolina Herrera ve Jean Paul Gaultier gibi küresel markalarıyla özellikle parfüm segmentinde güçlü bir hakimiyeti bulunuyor.

Puig, 2024 yılında İspanya'nın son 10 yıldaki en büyük halka arzını gerçekleştirerek finansal gücünü kuvvetlendirmişti.

Kaynak: AA

