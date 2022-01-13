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Et ve Süt Kurumu, ilk süt tesisini Yozgat'ta hizmete açıyor - Son Dakika

Et ve Süt Kurumu, ilk süt tesisini Yozgat'ta hizmete açıyor

13.01.2022 11:07
Et ve Süt Kurumu, ilk süt tesisini Yozgat'ta hizmete açıyor

Türkiye'de hayvancılığın gelişmesine önemli katkılar sunan Et ve Süt Kurumu, ilk süt işleme tesisini Yozgat'ta hizmete açmak için gün sayıyor.

Türkiye'de hayvancılığın gelişmesine önemli katkılar sunan Et ve Süt Kurumu, ilk süt işleme tesisini Yozgat'ta hizmete açmak için gün sayıyor.

Veteriner hekimlerin kontrolünde kasaplık hayvan alım ve kesimlerini yaparak, hijyenik şartlarda kaliteli üretim için et kombinalarını faaliyete geçiren kurum, Yozgat'ta kurduğu işleme tesisi ile de süt ürünleri üretecek.

Kurumun üreticilerden toplayacağı süt ile kentte süt sığırcılığının gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor. Tesiste kaşar, lor ve beyaz peynir ile tereyağı üretilecek.

Günlük 98 ton süt işleme kapasiteli, 1500 metrekare kapalı alana sahip Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinası'nın, bu ay sonunda deneme üretimine başlaması bekleniyor.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AA muhabirine, Yozgat halkının yıllardan beri hayalini kurduğu süt işleme tesisinin üretim için son günlerine yaklaştığını söyledi.

Peynir çeşitlerinin ve tereyağının üretileceği tesisin Türkiye'de Et ve Süt Kurumuna ait ilk süt tesisi olduğuna dikkati çeken Başer, "Fabrikamızın yaklaşık maliyeti 45 milyon lira civarındadır. Tesiste 53 personel istihdam edilecek. Günlük 98 ton sütü çiftçimizden almış olacağız. Burası Yozgat için bir cazibe merkezi olacak. Bu tesisin açılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen bakanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

"Türkiye'de ilk olacak"

Üreticinin Et ve Süt Kurumuna verdiği sütün devlet güvencesinde olduğunu vurgulayan Başer, şunları kaydetti:

"Biz üreticinin, çiftçinin yanındayız, bu tesisin başta çiftçiler olmak üzere Yozgat halkına hayırlı olmasını, kazasız belasız bir üretim yapmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Üreticilerimiz satmış olduğu sütün bedelini devlet güvencesi altında peşinen almış olacak. Çiftçimizin bir amacı olacak, üretecek. Fabrikamız da sütü, ucuz, kaliteli ve güvenilir ürünlere dönüştürerek vatandaşımıza sunacak. O manada tarım ve hayvancılığın daha gelişmesi, sözleşmeli üreticiliğin artacağı örnek projeyi başlatmış oluyoruz. Yozgat Şehir Hastanesi Türkiye'de ilkti şuan içinde bulunduğumuz Et ve Süt Kurumunun süt fabrikası da Türkiye'de ilk olacak. Hayırlı olsun."

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Et ve Süt Kurumu, Veteriner, Türkiye, Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Et ve Süt Kurumu, ilk süt tesisini Yozgat'ta hizmete açıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Et ve Süt Kurumu, ilk süt tesisini Yozgat'ta hizmete açıyor - Son Dakika
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