ETBİS ile Türkiye'de e-ticaretin sektörel gelişimine katkı sağlanıyor

Ekonomi

Ticaret Bakanlığınca e-ticaret yapan sitelerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ile Türkiye'de e-ticaretin sektörler bazında gelişimine katkı sağlanıyor, KOBİ'lerin bu alana yönlendirilmesine olanak tanınıyor.

AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, e-ticaret yapan işletmelerin kayıt altında olması, e-ticaret verilerinin sağlıklı şekilde takip edilmesi amacıyla Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu (eticaret.gov.tr) oluşturuldu.

Sistem 2017'de hizmete açılırken, e-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmeler kayıt altına alındı, vatandaşların bu işletmelere ait bilgilere kolaylıkla ulaşabilmelerine ve e-ticaretin gelişiminin izlenmesini sağlayacak istatistiki verilerin paylaşılması ile tüketicilerin elektronik ticaret hakkında bilgi sahibi olmasına fırsat tanındı. Tüketicilerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla çevrim içi şikayet ve denetim mekanizması oluşturularak, e-ticaretle ilgili birçok soruya cevap sağlayan "eticaret.gov.tr" internet sitesi kuruldu.

Sisteme kayıtlı 36 bin 777 işletme bulunuyor

Sisteme kaydedilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler, platformdan ilan ediliyor. Bu çerçevede mart ayı sonu itibarıyla sisteme kayıtlı 36 bin 777 işletme ve 43 bin 580 site bulunuyor.

Vatandaşlar, söz konusu platformda bulunan kayıtlı site sorgulama kısmından herhangi bir sitenin ETBİS'e kayıtlı olup olmadığıyla ilgili arama yapabiliyorlar ve site hakkında bilgilere ulaşabiliyorlar. Platformdaki e-ticaret akademisi kısmında yer alan eğitimler sayesinde de elektronik ticaret hakkında birçok bilgiye erişebilen tüketiciler, "e-danışman" özelliğiyle de sorularına otomatik olarak yanıt alabiliyorlar.

Firmalar için de eğitim içerikleri yer alıyor

Sistem, firmalar için de önemli avantajlar sağlıyor. e-ticaret yapmak isteyen işletmeler için 8 ana başlık altında 33 eğitim videosu ile 74 eğitim dokümanı bulunuyor. e-ticaret konusundaki güncel haberler, istatistiki bilgiler ve etkinlikler de sistem üzerinden paylaşılıyor.

Tüm bu çalışmalarla e-ticaret alanında sağlıklı ve sürdürülebilir politika, strateji ve eylemlerin oluşturulmasına katkı sağlanıyor. Böylece, Türkiye'de e-ticaretin gelişim seyri izleniyor, değerlendiriliyor ve doğru şekilde ölçümleniyor.

Sipariş adedi geçen yılın ilk altı ayında yüzde 20 arttı

ETBİS ile e-ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi sayısı ile elektronik ticaret hacmi gibi önemli veriler "eticaret.gov.tr" aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. e-ticaret hacmi geçen yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109,7'lik artışla 652,7 milyar lira oldu.

Aynı dönemde sipariş adetleri yüzde 20 artış ile 2 milyar 131 milyondan 2 milyar 556 milyona yükseldi. e-ticaretin genel ticarete oranı da yüzde 19,1 olarak kayıtlara geçti.

Uzun vadeli e-ticaret politikalarının oluşturulması sağlanıyor

ETBİS ile Türkiye'de e-ticaretin sektörel gelişimi hızlandı. Girişimcilere fırsat sunabilecek e-ticaret sektörlerinin tespit edilmesi ve katma değeri yüksek alanların özel olarak izlenmesiyle e-ticarette yeterince yer almayan sektörler tespit edilerek, bu sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler e-ticarete yönlendirildi, orta ve uzun vadeli e-ticaret politikalarının oluşturulmasına, e-ticaret girişimcilerinin tanınırlıklarının ve ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin artmasına katkı sağlandı.