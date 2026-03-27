MASSAD Başkanı Bozcan: "Yıldırım Holding bünyesindeki Eti Krom ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hiçbir katkı sağlamamıştır"

Yıldırım Holding bünyesindeki Eti Krom'un ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hiçbir katkı sağlamadığını dile getiren MASSAD Başkanı Sebahattin Bozcan, "İstihdam alanında da büyük sorunlar yaşanıyor" dedi.

Elazığ'da faaliyet yürüten Yıldırım Holding bünyesindeki Eti Krom A.Ş., 2 Temmuz 2024'te işçilerin grevi ile gündeme gelmişti. İşçilerin grev kararı almasının ardından Elazığ'a gelen ve yaptığı toplantıda işçileri azarlayan Eti Krom A.Ş. sahibi Ali Rıza Yıldırım, büyük tepkiler almıştı. İşçilerin arkasında duran Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık ise 50 noktanın üzerinde kaçak çalışma yapıldığını tespit ettiklerini ve MAPEG'in yaptığı dron çalışmalarında ise 400'ün üzerinde usulsüz izin ve aşımların tespitinin mevcut olduğunu iddia etmişti.

Maden, Alacakaya, Arıcak, Sivrice Stratejik Araştırma ve Kalkınma Derneği (MASSAD) Başkanı Sebahattin Bozcan, yönetim kuruluyla birlikte Alacakaya ilçesine giderek Belediye Başkanı Zafer Altınışık ziyaret etti. Yapılan görüşmede ilçenin sorunları ve çözümleri ele alındı. Dernek Başkanı Bozcan Ardından ilçe halkı ile bir araya geldi. Yıldırım Holding bünyesindeki Eti Krom'un Elazığ'a ve bölge illere 25 yıllık süreçte hiçbir katkı sağlamadığını aktaran Başkan Bozcan, istihdam alanında da büyük sorunlar yaşandığını dile getirdi. Yeraltında çalışan işçilerin haklarının tam ödenmediği ve son zamanlarda yaklaşık 150 işçinin çıkarıldığını öğrendiğini dile getiren Bozcan, daha öncede bazı işçilerin haklarını alamadığı için eylem yaptığını hatırlattı. Fabrika kısmında paslanmaz çelik ve yan ürünlerle ilgili hiçbir entegre tesis kurulmadığını ifade eden Bozcan, "Hammadde yer altında planlı bir şekilde çıkarılmadan direk yurt dışına satışı sağlanıyor. Devletimiz tarafından denetimi yapılmadan şirket tarafından krom rezervlerimiz hunharca kullanılıyor" diye konuştu.

"Madenlerimizin yönetiminde çalışanların haklarının korunması büyük önem arz etmektedir"

MASSAD olarak Alacakaya ilçesinin sıkıntılarını yerinde incelediklerini belirten MASSAD Başkanı Bozcan, "Büyük bir kesim, sıkıntıları olduğunu dile getirdi. Ülkenin yüzde 70 krom rezervlerinin bulunduğu bir ilçemiz. Türkiye'nin yeraltı bakımından en zengin ilçelerinden birisidir. Ülkemizin önemli stratejik yer altı kaynaklarından biri olan krom madeni, sanayi ve ekonomik kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren Eti Krom'un özelleştirilmesi, özellikle Elazığ ve Alacakaya bölgemizin ekonomik yapısını doğrudan etkileyebilecek kritik bir konudur. Yıldırım Holding bünyesindeki Eti Krom gibi büyük sanayi kuruluşları yalnızca üretim yapan işletmeler değil; aynı zamanda bölge halkına istihdam sağlayan, yerel ekonomiyi destekleyen ve sosyal kalkınmaya katkı sunan önemli kurumlardır. Özelleştirme sonrası istihdamın azalması, bölgesel yatırımların zayıflaması ve sosyal katkıların sınırlanması ihtimali, şehir ekonomisi açısından risk oluşturmaktadır. Stratejik madenlerimizin yönetiminde milli menfaatlerin gözetilmesi, çalışanların haklarının korunması ve bölge ekonomisinin zarar görmemesi büyük önem arz etmektedir. Krom gibi stratejik madenlerin işletilmesinde kamu yararı, istihdam, çevre ve uzun vadeli milli menfaatler birlikte değerlendirilmelidir. Özelleştirme süreçlerinde yerel halkın beklentileri, çalışanların hakları ve bölgesel kalkınma dengesi dikkate alınmadığında şehir ekonomisi olumsuz etkilemiştir" şeklinde konuştu.

"150 işçinin çıkarıldığını öğrenmiş bulunmaktayız"

Başkan Bozcan, "Yıldırım Holding bünyesindeki Eti Krom ekonomik sosyal alanda ve kültürel alanlarda hiçbir katkı sağlamamıştır. Sosyal alanda ilimize ve bölge illerine 25 yıllık süreçte de hiçbir katkı sağlamamıştır. İstihdam alanında da büyük sorunlar yaşanıyor. Yeraltında çalışan işçilerin haklarının tam ödenmediği ve son zamanlarda yaklaşık 150 işçinin çıkarıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Zaten daha önceden bazı işçiler haklarını alamadığı için eylem yapmış ve iş verenin kötü davranışlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Buda basında büyük yankı uyandırmış. Ne yazık ki işçi çıkarımlarının devam ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız" dedi.

"Şirket tarafından krom rezervlerimiz hunharca kullanılıyor"

Şirketin fabrika kısmında paslanmaz çelik ve yan ürünlerle ilgili hiçbir entegre tesis kurmadığını aktaran Bozcan, "Stratejik önem arz eden paslanmaz çelik dünya savaşlarında göz önünde bulundurarak savunma sanayinde önemini kat kat artırmıştır. Hammadde yer altında planlı bir şekilde çıkarılmadan direk yurt dışına satışı sağlanıyor. Devletimiz tarafından denetimi yapılmadan şirket tarafından krom rezervlerimiz hunharca kullanılıyor. Bu konuda MASSAD olarak stratejik önem arz eden Eti Krom özelleştirme hususunu tekrar gözden geçirilmesini cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ