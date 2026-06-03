Etimesgut Havalimanı, NATO Zirvesi için Yenileniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahibi olacağı NATO Zirvesi'nde kullanılacak Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yaptıklarını belirterek, "İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız." dedi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Uraloğlu, NATO'nun tartışıldığı bir süreçte Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının kıymetli olduğunu bildirdi.

Bu süreçte ulaşım noktasında sıkıntı yaşanmasını istemediklerini aktaran Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Pistini komple kaldırdık. Modern terminaliyle oradaki ihtiyacı karşılayacak bir havalimanını Etimesgut'ta yapıyoruz. İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız." diye konuştu.

Uraloğlu, havalimanının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 7 kilometre, Ay Yıldız Projesi'ne de 2 kilometre mesafede olduğunu kaydederek, zirve için gelecek isimleri çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracaklarını anlattı.

"Geçen senenin altında kalacak gösterge yok"

Son dönemdeki savaşların Türkiye'deki hava yolu şirketlerine etkisine ilişkin soruyu da yanıtlayan Uraloğlu, şu ana kadar Körfez bölgesine yönelik uçuşlarda ciddi azalmanın yaşandığını söyledi.

Uraloğlu, bölgeye yönelik uçuşlardaki son duruma ilişkin bilgi vererek, şöyle devam etti:

"İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava trafiği açık durumda. Krizden önceki her yere uçulmuyor, onu hava yolu operatörlerimizin inisiyatifine bıraktık. Dolayısıyla o anlamda İran hariç bir problem kalmadığını söyleyebilirim. Elbette oradaki uçuşlar düştü. Mayıs ayına kadar baktığımızda hava yollarında uçuşlarda yüzde 4 civarında genel artış olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla farklı ülkelerdeki uçuş sayıları artırılarak bu açık kapanmış durumda. Kültür ve Turizm ile Ticaret bakanlıklarımızla çok yakın çalışarak süreci yönetiyoruz. Bu sene, geçen senenin altında kalacak gösterge yok. İnşallah onun üzerine çıkacağız ki İstanbul Havalimanı'nda bayramda tarihi rekoru da kırmış olduk."

Trabzon'a yönelik yeni havalimanı çalışması yapıldığının bilgisini veren Uraloğlu, Trabzon'da mevcut 3 milyon kapasiteli bir havalimanının ve 2 bin 640 metre uzunluğunda bir pistin bulunduğunu aktardı.

Uraloğlu, geçen yıl buradan 3,5 milyon yolcunun uçuş yaptığını belirterek, "Trabzon'da önümüzdeki süreçte 10 milyonluk bir havalimanı ihtiyacı olacağını, geniş gövdeli uçakların inmesi gerektiğini öngörüyoruz. Dolayısıyla ona yönelik bir proje yaptık. Türkiye'nin deniz üzerindeki üçüncü havalimanı olacak. İhalesini yaptık, yer teslimini yaptık. Bu sene başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"81 ilin tamamını ve ilçelerin büyük çoğunluğunu kapsadılar"

Türkiye'de 5G hizmetinin şu ana kadarki performansına ilişkin soruya da yanıt veren Uraloğlu, 5G'ye doğru zamanda geçmeye gayret ettiklerini, 5G donanımlarının daha ucuz olmasını ve ülke ekonomisine yük getirmemesini istediklerini ifade etti.

Uraloğlu, 5G ihalesiyle Hazineye 3 milyar 534 milyon dolar katkı sağlandığını anımsatarak, "İki yıl içerisinde ülkemizin tamamını kapsayacak. İlk sinyallerin verilmeye başlandığı 1 Nisan itibarıyla 12 milyon kullanıcımız ki 100 milyona yakın GSM abonesi var. 12 milyon civarında abone hemen kullanmaya başladı, bugünlerde de 30 milyonu geçtiğini söyleyebilirim. Üç operatörümüz bu işe çok iyi hazırlandı. Türkiye'de 81 ilin tamamını ve ilçelerin büyük çoğunluğunu kapsadılar." dedi.

5G'ye geçiş sürecinde gelen erişim şikayetlerinin baz istasyonlarına uzaklıkla da ilgili bir konu olduğunu belirten Uraloğlu, bu hizmetin her geçen gün iyileştirildiğini söyledi.

Uraloğlu, TÜRKSAT'ın uçaklarda vereceği internet hizmeti projesine ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"TÜRKSAT'ın Türk Hava Yolları ile bir anlaşması var ve kendi uydu kapsama alanımız olan bölgelerde o uydulardan hizmet veriyoruz. Onun dışında da yabancı operatörlerle işbirliği yapıyoruz, ortaklık yapıyoruz ve bu hizmeti sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu daha fazla uçakta kullanabilme imkanını sunmuş olacağız."

(Sürecek)