Etiyopya Ticaret Bankası, sistem arızası sonrasında müşterilerinin çektiği 40 milyon dolardan fazla parayı geri almaya çalışıyor

Etiyopya'nın en büyük ticari bankası olan Etiyopya Ticaret Bankası (CBE), sistem arızası sonrasında müşterilerinin hesaplarından fazlasını çektiği 40 milyon doların üzerindeki parayı geri almak uğraşıyor. Arıza nedeniyle banka müşterileri hesaplarında bulunandan çok daha fazla nakit para çekebildi. Banka başkanı Abe Sano, paranın büyük kısmının devlete ait CBE'den öğrenciler tarafından çekildiğini ifade etti.
Müşteriler Cumartesi günü Etiyopya Ticaret Bankası'ndaki (CBE) hesaplarında bulunandan daha fazla nakit çekebileceklerini keşfedince olanlar oldu. Yerel basında çıkan haberlere göre, 40 milyon dolardan fazla para çekildi veya diğer banka hesaplarına transfer edildi. Yaşanan olay karşısında bankanın bu işlemlere müdahale etmesi ise bir kaç saat sürdü.
Banka başkanı Abe Sano Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, paranın büyük kısmının devlete ait CBE'den öğrenciler tarafından çekildiğini söyledi. Arızanın haberi ise üniversitelere büyük ölçüde mesajlaşma uygulamaları ve telefon görüşmeleri aracılığıyla yayıldı. Kampüs ATM'lerinde uzun kuyruklar oluşurken, bir öğrenci Amharca halkının polis memurları durdurmak için kampüse gelene kadar para çektiğini anlattı.
82 yıl önce kurulan CBE'de 38 milyondan fazla kişinin hesabı bulunuyor. Finans sektörünün yönetim organı olarak hizmet veren Etiyopya merkez bankası, Pazar günü "bakım ve inceleme faaliyetleri" sırasında "bir aksaklık" meydana geldiğini belirten bir bildiri yayınladı. En az üç üniversite, öğrencilere CBE'den almış olabilecekleri kendilerine ait olmayan parayı iade etmelerini tavsiye eden açıklamalar yayınladı. Banka başkanı Abe Sano, parayı iade eden hiç kimsenin cezai bir suçla itham edilmeyeceğini ifade etti.
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