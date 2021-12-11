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Etkisini sürdüren yağışlar şemsiye satıcıların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Etkisini sürdüren yağışlar şemsiye satıcıların yüzünü güldürdü

11.12.2021 11:41
Etkisini sürdüren yağışlar şemsiye satıcıların yüzünü güldürdü

Denizli'de kurak geçen sonbaharın ardından etkilisini sürdüren yağışlı hava, şemsiyeye olan talebi artırdı.

Denizli'de kurak geçen sonbaharın ardından etkilisini sürdüren yağışlı hava, şemsiyeye olan talebi artırdı. İşleri geç de olsa açılan esnaflar, yüzde 30 artan talep karşısında mutlu oldu.

Denizli'de hafta başında başlayan yağışlar, aralıklarla da olsa etkisini sürdürüyor. Uzun yıllar ortalamasının aksine sıcak ve yağışsız geçen sonbaharda umduğunu bulamayan şemsiye satıcıları, kışın gelmesi ve yağışların artmasıyla birlikte sevinmeye başladı. Son 15 gündür etkisini sürdüren yağışlı havaların ardından artan şemsiye talepleri, esnafların da yüzünü güldürdü.

Yağışlı havaların uzun süredir etkili olmasıyla talebin arttığı şemsiyeler 30 ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Şemsiye satışının yoğun olarak gerçekleştiği Kaleiçi Çarşısı'nda hareketlilik yaşandığına dikkat çeken esnaflar, özelikle yağışlı havalarda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların daha çok alışveriş yaptığını belirtiyor.

"Talep bir önceki haftaya göre yüzde 30 arttı"

Yağışların gelmesiyle birlikte şemsiyelere talebin arttığını kaydeden esnaf Sezgin Öztürk, "Şu an satışlar geçen haftaya göre kıyasladığınızda artış var. Çünkü 2 gündür hava yağmurluydu. Yağmur olduktan sonra vatandaşlar talep gösteriyor. Yağmur yağdığı zaman insanlar şemsiyeye ihtiyaç duyuyor. Yağmur yağmadığı sürece şemsiye pek fazla almayıp ıslanacağı zaman alıyorlar. Onun haricinde gelip almak isteyenler kendi bütçelerine göre alıyor. Bütçesi olan 250 TL'ye de alıyor. Bütçesi düşük olan 30 TL'ye de alıyor. Talep bir önceki haftaya göre yüzde 30 arttı. Geçen hafta şemsiye almaya 100 kişi geliyorsa bu hafta 130 kişi geliyor" dedi.

"Dolar kurundan dolayı fiyatlar belli değil"

Son zamanlarda dolar kurunda yaşanan sıkıntıların şemsiye fiyatlarını etkilediğine dikkat çeken Öztürk, "Şemsiye fiyatlarında yüzde 20'lik bir artış var. Ama tam olarak Dolar kurundan dolayı fiyatlar belli değil. İthalatçı firmalar bize çok ürün vermek istemiyor. Çünkü o da fiyatları belirleyemiyor. Biz alış fiyatımıza yakın satıyoruz. Yağmur yağsa veya yağmasa fiyatları artırmamaya dikkat ediyoruz. Çünkü bu fırsatçılık oluyor. Zaten müşterilerimiz rasyonel olduğu için bu durumu anlıyor. İnsanlar bütçesine göre alıyor. Bütçesi orta olan 50-60 TL'lik tercih ediyor. Şu anda en çok ucuz şemsiyeler daha çok talep gösteriyor. Daha çok yaşlı insanlar uzun bastonlu şemsiyeleri tercih ediyor. Gençlerde genellikle küçük ve ufak şemsiyeleri alıyor. Bu birazda kişiye göre değişen bir durumdur" diye konuştu.

"Fiyatlar geçen yıla göre pahalı"

Hazırlıksız yakalandığı yağmurdan etkilenmemek için şemsiye alan Recep Salik ise, "Denizli'de son günlerde çok fazla yağış oluyor. Kendime ihtiyaç olarak şemsiye bakıyorum. Buraya şemsiye almaya geldim. Fiyatlar geçen yıla göre pahalı. Çünkü dövizin sürekli dalgalanması. Fiyatların belli olmaması esnafı da zor duruma düşürüyor. Hem bizim ve hem de esnaf içi zor bir durum. Şemsiye almayı düşünüyorum. İhtiyaç ne olursa olsun alacağız. Baktığım zaman çok fazla çeşitli şemsiyeler var. Fiyatları da ürüne göre değişiklik gösteriyor. Çok normalleri de var. Çok güzelleri de var. Biz normal bir vatandaş olduğumuz için bütçemiz düzeyinde bir şey alacağız. Uzun ömürlü bir şemsiye almayı düşünüyorum. Esnaf arkadaşlarda getirmiş bakıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Etkisini sürdüren yağışlar şemsiye satıcıların yüzünü güldürdü
Etkisini sürdüren yağışlar şemsiye satıcıların yüzünü güldürdü
Etkisini sürdüren yağışlar şemsiye satıcıların yüzünü güldürdü
Etkisini sürdüren yağışlar şemsiye satıcıların yüzünü güldürdü
Etkisini sürdüren yağışlar şemsiye satıcıların yüzünü güldürdü
Etkisini sürdüren yağışlar şemsiye satıcıların yüzünü güldürdü

Türk Lirası, Denizli, dolar, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Etkisini sürdüren yağışlar şemsiye satıcıların yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Etkisini sürdüren yağışlar şemsiye satıcıların yüzünü güldürdü - Son Dakika
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