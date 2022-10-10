Besin değeri olarak etle aynı eş değere sahip istiridye mantarı tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
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Besin değeri olarak etle aynı eş değere sahip istiridye mantarı tezgahlarda yerini aldı

10.10.2022 13:26

Besin değeri olarak etle aynı eş değere sahip istiridye mantarı tezgahlarda yerini aldıZONGULDAK Besin değeri olarak etle aynı eş değere sahip istiridye mantarı Zonguldak'ta tezgahlarda yerini aldı.

Besin değeri olarak etle aynı eş değere sahip istiridye mantarı tezgahlarda yerini aldı

ZONGULDAK Besin değeri olarak etle aynı eş değere sahip istiridye mantarı Zonguldak'ta tezgahlarda yerini aldı.

Zonguldak'ta istiridye mantarı tezgahlarda yerini aldı. Etle aynı eşdeğere sahip olan istiridye mantarı görünüşüyle de vatandaşların ilgi odağı oldu. Tezgahlarda Kilosu 40-50 TL'den satılan istiridye mantarına vatandaşlarda ilgi gösterdi. Esnaf Hüseyin Akgöz, "İstiridye mantarı besin değeri olarak çok yüksek. Etle karşılaştırıldığında eş değerdir. Günümüz Türkiye'sinde çok yaygınlaştı. Az çıktığı için az geliyor tezgahlara. Çok lezzetli bir mantar. Şuanda Kilosu 45-50 TL'ye satılıyor. Lezzet olarak diğer mantarlardan daha iyi. Tesis kurulan her yerde yetişiyor. Özellikle bu rutubetli ortamda yetişiyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Besin değeri olarak etle aynı eş değere sahip istiridye mantarı tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Besin değeri olarak etle aynı eş değere sahip istiridye mantarı tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
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