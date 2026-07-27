ETSO 5 Yıldızlı Akredite Oda Oldu - Son Dakika
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ETSO 5 Yıldızlı Akredite Oda Oldu

ETSO 5 Yıldızlı Akredite Oda Oldu
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Akreditasyon Sistemi'nde 5 yıldızlı statü kazandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen "TOBB 2026 Akreditasyon Sertifika Töreni"nde Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), önemli bir derece elde etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi kapsamında yürütülen denetim ve değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan ETSO, "5 Yıldızlı Akredite Oda" statüsüne yükseldi.

TOBB Akreditasyon Sistemi; üyelere uluslararası standartlarda hizmet sunulmasını, oda ve borsalarda hizmet kalitesinin artırılmasını, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini ve sürdürülebilir yönetim anlayışının geliştirilmesini amaçlıyor. ETSO, elde ettiği bu başarıyla üyelerine kaliteli, etkin ve sürekli gelişimi esas alan hizmet anlayışını bir kez daha tescillemiş oldu.

TOBB ev sahipliğinde düzenlenen Akreditasyon Sertifika Töreni'ne; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Erzurum GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci ile ETSO Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Muhammed Hanifi Daşcı katıldı.

ETSO, kurumsal mükemmellik anlayışı doğrultusunda hizmet kalitesini daha da ileri taşımak ve Erzurum iş dünyasına en iyi hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Ticaret Ve Sanayi Odası, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ETSO 5 Yıldızlı Akredite Oda Oldu - Son Dakika

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